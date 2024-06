Wendy Guevara y Poncho Denigris estrenan podcast: aquí temas fuertes y mente abierta

Wendy Guevara y Poncho DeNigris volverán a trabajar juntos. Tras el éxito de La Casa de los Famosos, los dos integrantes del Team Infierno decidieron colaborar juntos para un nuevo podcast llamado Ponchendy, que hoy arrancó sus grabaciones.

Desde marzo, la ganadora de La Casa de los Famosos, mediante una transmisión en vivo, confirmó que ella y Poncho Denigris realizarían un nuevo proyecto laboral. Además, Wendy Guevara compartió que, aunque los productores lo querían hacer en televisión, ella decidió que fuera en internet por las ganancias.

Ponchendy es producido por Sensei Media, una agencia de publicidad y productora detrás de algunos de los podcast más famosos de Youtube como: Pinky Promise, de Karla Díaz, y también fue la impulsora de El frasco, el controversial programa de Mau Nieto y Román Torres.

¿De qué trata Ponchendy?

Poncho DeNigris, mediante sus historias de Instagram, adelantó que Ponchendy será un Podcast en el que se olvidará de la seriedad, por lo que “no es apto para sensibles ni para los que están queriendo funar; van a encontrar muchas cosas para sacarlas de contexto. Nos vamos a divertir y platicar de todo”, aseguró.

Además, informó que se burlarían "poquito" de quienes "les han tirado”. E incluso abordarán temas “importantes”, amor y de todo lo que está pasando; pero el plus que le aportarán Wendy Guevara y Poncho DeNigris es que hablarán “con la neta, sin estar maquillando nada”, aseguró el influencer.

Pura risa, les va a gustar. No es para atacados ni sensibles. Poncho Denigris.

Por su parte, Wendy Guevara también coincidió en que Ponchendy no es apto para las personas que “están de atacadas y atacados”. “Si no les gustan los temas fuertes, no lo vean. Aquí pura gente abierta de la mente”.

El foro de Ponchendy está en Nuevo León, estado en el que radica Poncho Denigris.

¿Cuándo se estrena el podcast de Wendy Guevara y Poncho Denigris?

Hasta el momento, ni Wendy Guevara ni Poncho Denigris han informado sobre cuándo, o en qué canal podrán disfrutar de Ponchendy. Sin embargo, el anuncio podría hacerse pronto, pues hoy iniciaron las grabaciones.