Willie Colón se despide de la CDMX con una noche de salsa en el Auditorio

El famoso salsero puertoriqueño Willie Colón se lució en su gran despedida de la Ciudad de México y se entregó en su totalidad al público.

Por recomendación médica, el cantante no puede ofrecer conciertos en lugares mayores a cuatro mil pies de altura y la capital se encuentra a siete mil pies.

“Como tenía esta deuda con ustedes, yo mejor me muero en la tarima, pero no podía fallarles”, afirmó Colón sobre el escenario.

Seguido de estas palabras, el público unió su voz en una sola y exclamó su nombre.

William Anthony Colón, su nombre real, se olvidó un poco de las dificultades respiratorias que la altura de la capital le provocó y llenó a los fanáticos de mucha salsa y ritmos latinos.

Diez minutos después de la hora estipulada del inicio del concierto, es decir, 20:40 horas, el anfitrión salió al entarimado del Auditorio Nacional. Muy elegante, con un traje color azul marino, camisa gris, corbata blanca y lentes oscuros fue como se presentó ante sus casi diez mil seguidores que se dieron cita este miércoles en el Auditorio Nacional.

“Se me ha hecho difícil, vine cuatro días antes para climatizarme y de nada sirvió, voy a tener que quedarme un par de meses aquí”, dijo el neoyorquino de origen puertorriqueño.

“Bueno ustedes saben que vamos a hacer lo mejor posible, si ven que me desaparezco unos minutos es para tomar oxígeno porque estoy asfixiado”, agregó.

▶ Willie Colón, "El Malo del Bronx", conquistó esta noche el @AuditorioMx con su música caribeña. 💃



📹 Froylán Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/4aLkmKGk4k — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 25, 2023

“Barrunto” y “Te conozco” fueron los primeros temas que sonaron. El artista de 73 años estuvo acompañado de 11 músicos; tres pantallas centrales formaron parte de su escenografía, además de las dos laterales.

Pero fueron “Gitana” e “Idilio” las canciones que provocaron una euforia en el público, tanto que muchos decidieron levantarse de sus asientos y abarcar los pasillos del recinto para sacar sus mejores pasos.

“Después de tanto tiempo, por fin se volvió. Pero no sé si se hayan dado cuenta que desde ese tiempo hasta hoy que se dio el concierto, me han caído los años como un ladrillo. Cuando firmé este contrato celebraba 50 años de estar cantando, pero vino el Covid, además del choque por el que estuve en cama cuatro meses y después me dio Covid otra vez… los medios y la gente decía: ‘nos robaron la plata, ¿por qué no haces conciertos?”, explicó Colón.

“La primera vez que vine acá a DF, en esos tiempos yo estaba cincuentón y estos (su grupo musical) eran chamaquitos de 20 y 30 años; ahora tengo 73 años y el promedio de la orquesta es de 60 años”, completó.

Colón hizo un espacio en su show para recordar la etapa que vivió con Héctor Lavoe.

“Si no fuera por Héctor Juan Pérez Martínez, yo no estaría aquí. Vamos a dedicarle un homenaje a Héctor Lavoe”, dijo el cantante.

“Periódico de ayer”, “El todo poderoso” y “El cantante” fueron las canciones que interpretaron los coristas Willie Garcés y Janio Coronado.

Fueron ellos dos quienes salían al quite cuando el llamado The King of Salsa se ausentaba del escenario para solicitar oxígeno.

Colón también dedicó unas palabras a la cantante Tina Turner, quien falleció este miércoles a los 83 años.

“Queremos recordar y darle el pésame para la reina del rock and roll que murió esta mañana, Tina Turner, una artista que cuando yo era chamaquito, ella rompió barreras en la música tanto comerciales como raciales. Mi respeto y cariño para Tina Turner, una grande que se nos fue”, sostuvo.

La fiesta continuó con temas “Oh que será”, “Talento de televisión” y “Demasiado corazón”.

Pero fue “El gran Varón” la canción que hizo que el público aplaudiera, cantara y bailara en sus propios lugares.

Luego de casi dos horas de show, Willie Colón cerró su celebración de mas de cinco décadas de trayectoria con broche de oro al interpretar “La murga”.