Wilmer Valderrama celebra estar en la temporada 16 de NCIS

Desde que Wilmer Valderrama se integró al elenco de NCIS en su temporada 14, el actor ha visto a su personaje madurar con el paso de los capítulos. Para el actor de raíces venezolanas, Nick Torres ha crecido en lo profesional pero más aún en lo personal, pues ha tenido que integrarse a este equipo de agentes especiales que con mucha acción e inteligencia resuelven diversos actos delictivos.

Wilmer Valderrama entró al elenco de NCIS tras la salida de Michael Weatherly con su personaje Anthony DiNozzo. Nick Torres era un agente oculto que había desaparecido meses atrás y que se encuentra con el equipo del agente Gibbs luego de que DiNozzo decide seguir su vida personal lejos del peligro que significa este trabajo.

“En la primera temporada, Torres era como un lobo solitario, en la segunda se acostumbró a ser parte de un equipo y al final de esta ellos perdieron un muy buen amigo y esa pérdida le recordó a Nick por qué le gustaba trabajar solo, porque no le gustaba sentirse de esa manera”, explica el actor que se popularizó por la serie de comedia That '70s show.

Ese debate del que Valderrama habla ha llegado ahora a la temporada 16 de la serie que transmite sus nuevos episodios todos los miércoles a las 21 horas por AXN. “Aquí mi personaje va a empezar a preguntarse si esto es realmente le gustaría hacer. ‘¿Quiero ser parte de un equipo o quiero seguir solo?’, porque no le gusta sentir. Él piensa que es más efectivo cuando está solo, porque no siente, no tiene miedo de perder a alguien”, cuenta.

Foto: AXN

Los cambios emocionales Nick Torres también tienen que ver con la preparación de Valderrama, pues ha pasado de la intriga en la primera temporada hasta el misticismo en esta. “Para el segundo año de la serie le puse más humor al personaje y en esta tercera algo más oscuro está pasando, hay un poquito más de niveles de este personaje”, cuenta.

Su preparación física también es importante sobre todo para la temporada 16 que será más dinámica. “Siempre entreno tácticamente como agente federal, como militar también. Y en esta temporada me puse en diferente forma, hice mucho ejercicio, porque vamos a hacer más acción esta temporada”.

Sin embargo, el actor no olvida que su raíz nació en las series de comedia, por eso promete que pronto volverá con un nuevo show para divertir a sus seguidores. “Estoy trabajando en hacer una comedia pronto, ya la estamos desarrollando y el próximo año creo que regreso a la comedia”.