Wonderwall volverá a sonar: Oasis confirma su regreso tras 15 años de ausencia

La agrupación británica de brit pop Oasis, encabezada por los hermanos Noel y Liam Gallaguer anunció su regreso luego de 15 años de estar fuera de los escenarios.

En redes sociales habían adelantado que este 27 de agosto darían un anuncio, por lo que desde el primer minuto de este martes, los fans estuvieron pendientes de la noticia.

Al filo de la media noche, Oasis informó que darán una gira en Reino Unido e Irlanda el verano de 2025.

A 15 años de su separación

Este anuncio causó revuelo, pues fans de todo el mundo comentaron en redes sociales que su regreso en Europa podría ser un parteaguas para giras en otra parte del mundo.

Las entradas para ver a los hermanos Noel, de 57 años, y Liam, de 51, saldrán a la venta este sábado a las 8:00 en Irlanda y a las 9:00 en Reino Unido.

Fue en 2009 cuando el mayor de los hermanos, Noel Gallagher decició separarse de Oasis tras una pelea que se dio previo a un concierto que darían en París.

Desde años antes, tanto él como Liam se peleaban por el "liderazgo" de la banda, lo que terminó sacando a la agrupación de los escenarios.

Oasis se formó en Mánchester en 1991 pero no fue hasta 1994 que lanzó su primer álbum, "Definitely Maybe", para posteriormente sacar a la luz, un año después el exitoso disco "(What's The Story) Morning Glory?", el cual seconvirtió en el quinto álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido.

El álbum contenía algunos de sus mayores éxitos, como "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" y "Champagne Supernova".

Sólo en plataformas como Youtube, la canción Wonderwall suma casi 500 millones de vistas, lo que la convierte en una de las composiciones más escuchadas de la banda británica de brit pop.