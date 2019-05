Woody dice adiós

Cuando en 2010 Toy Story 3 salió en cines de todo el mundo, el público aclamó lo que parecía ser el cierre de esta historia de Pixar que debutó en 1995. La cinta ganó dos Oscar, uno de ellos a Mejor Película Animada, y sumó otras tres nominaciones. Y aunque parecía el final perfecto, la noticia de una cuarta entrega comenzó a correr en 2017.

Pero, ¿por qué era necesaria otra película si la entrega anterior ofrecía un final tan memorable? “Nos dimos cuenta que en la tercera entrega estábamos hablando del final de Woody con Andy, pero esa no era la conclusión en su arco dramático, que es lo que queremos mostrar en esta cinta. Además, teníamos que darle un final a Bo Peep, que estuvo con él en la primera película”, comenta Josh Cooley, director de esta nueva cinta y nominado al Oscar por su guion de Intensa-mente.

Toy Story 4 es la última entrega de esta saga e inicia luego de que Woody se separa de Andy y queda en manos de Bonnie. Sin embargo, ella es una niña con otros intereses, que prefiere jugar con otros muñecos y no con él, pero Woody sabe que su propósito es hacerla feliz y por lo que se envolverá en un sinfín de embrollos para lograrlo.

Para su director, esta entrega es una oportunidad de mostrar la madurez de Woody. “Teníamos que dar un salto fuerte sobre Woody y hablamos de hacer un cambio más serio, por eso decidimos hacer este cambio drástico que se nota en la película. Para nosotros era importante porque los demás personajes han crecido en las otras películas, pero ahora es la oportunidad de que Woody lo haga”.

“En esta película es la primera vez que Woody hace algo por él mismo, pues siempre fue muy leal y ha permanecido con sus amigos, porque sabe que los otros juguetes ayudan a los niños. Pero esta vez él sabe que puede hacer más no sólo por un niño, sino por muchos otros más. Esto es un crecimiento para él que queríamos demostrar”, destaca Jonas Rivera, productor de la cinta y ganador del Oscar por Intensa-mente.

Aunque Toy Story 4 no se olvida de otros personajes como Buzz Lightyear, Jessie el señor y la señora Papa, Slinky o Rex, esta entrega da la bienvenida a nuevos personajes como Forky, un tenedor-cuchara de la basura que Bonnie crea con la ayuda de unos limpiapipas, unos ojos, un par de palos de madera y una gran imaginación.

“Es como nuestros hijos que toman una taza y la vuelven un avión en segundos. Pero, ¿qué pasaría si tu niño decide que eres un juguete y tú no quieres serlo, no entiendes tu propósito y no sabes qué hacer? Forky es un tenedor-cuchara que sólo quiere regresar a la basura, pero que es importante para Bonnie. Lo divertido es que no entiende el mundo y Woody se lo tiene que explicar, además de provocar que se rebele”, dice Rivera.

“Forky se ve a sí mismo como alguien que no vale la pena, pero la realidad es que es el más importante en la película. Pero gracias a Woody descubre lo que significa ser un juguete de verdad, cómo ayuda a Bonnie y al resto del grupo manteniendo siempre su personalidad”, añade.

Toy Story 4 estrenará en México el 21 de junio y su doblaje original cuenta con las voces de Tom Hanks, Tim Allen, Keanu Reeves, Annie Potts y Jordan Peele.