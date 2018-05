Xavier Velasco revela que involucrarse en el casting de su novela no fue tarea fácil

Para el escritor Xavier Velasco su novela Diablo Guardían le ha regalado muchas satisfacciones, tras su estreno en el 2003 le brindó el Premio Alfaguara de Novela ese mismo año y se ha convertido en uno de los libros más vendidos de su autoría, quince años después vuelve a saborear la sensación de triunfo con la presentación de la serie basada en su libro a través de la plataforma digital de Amazon Prime.

“Es una gran satisfacción estar aquí, desde el 2012 había firmado yo los derechos para que se hiciera una serie pero tardó más de lo esperado poder verla en la televisión, aunque yo no participé para nada en la adaptación y los guiones sí pude estar en el casting y como desde antes ya conocía a Paulina Gaytán, sabía que ella era mi Violetta”, expresó el escritor.

“Cuenta con todos los elementos que me había imaginado cuando nació el personaje en mi mente, ruda, sexy, arrojada, valiente y a la vez algo loca, así que cuando ví a esta joven sabía que el papel era para ella”, reafirmó el escritor, quien dijo, ser sólo un espectador más en esta producción, pues no se involucró en nada más.

“Soy como el suegro en la boda, vi nacer esta novela, la alimenté la ví crecer y la entrego en el altar, lo que venga después depende de la nueva pareja”, expresó con una sonrisa a manera de dejar en claro que la producción será la única en tomar las decisiones sobre el rumbo de la historia.

“Sí se están apegando a Diablo Guardían, pero yo no estoy involucrado en lo que venga después, las adaptaciones ya están en buenas manos y el cómo se desenvuelva la historia cuenta con buenos creativos para hacerlo espectacular”, expresó.

Sobre sus nuevos proyectos, dijo que hay de todo sobre su mesa, “tengo otras historias que podrían convertirse en novela, me han dicho que La Edad de la punzadatiene buenas posibilidades de convertirse en un guión, sobre lo demás, sólo falta que me siente y termine de afinarlas, pero hacer algo para cine o televisión no es mi camino, yo estoy involucrado en otro negocio, cuando haya algo y tenga algo listo para publicarse les avisaré”, finalizó.