Ximena Romo y Vadhir Derbez ponen toque mexicano en nuevo remake

Todo parece indicar que los remakes se pondrán de moda en el cine mexicano, Mi pequeño gran hombre y La boda de mi mejor amigo, son prueba de esto. Ahora toca el turno a la cinta Como si fuera la primera vez, que fue protagonizada en el 2004 por Adam Sandler y Drew Barrymore, y que ahora llega en una versión mexicana estelarizada por Ximena Romo y Vadhir Derbez que se estrena el próximo 30 de agosto.

“Estoy muy contenta de haber participado en este filme, es una película que terminó siendo muy bonita, muy bien hecha, tratamos de hacer algo único”, expresó Ximena en entrevista con El Sol de México.

Para esta nueva versión, se decidió hacerle algunos cambios a la trama, ya que en el filme anterior la historia se desarrollaba en Hawaii, mientras que ahora será en República Dominicana, pero lejos de considerarlo un remake, Ximena le llama “adaptación, porque la verdad no la hicimos tal cual, cambiamos muchas cosas, hay gente que quiere que sea igual, hay gente que no, y no se le puede dar gusto a todos, pero al final quiero que sea una película que se pueda mantener por sus propios méritos”, externó.

En la película Romo interpretará a Lucy, una chica que sufre pérdida de memoria a corto plazo, por lo que no puede recordar los acontecimientos ocurridos el día anterior, en una ocasión conoce a Diego, quien se enamorado de ella y a partir de ese momento tendrá la misión de repetir su historia de amor cada día, este personaje es interpretado por Vadhir Derbez.

“Es un tipazo, una persona que tiene su comedia muy apropiada , es un actor muy instintivo, le gusta mucho la improvisación y eso para mí fue muy divertido, al final creo que quedó una química muy linda”, detalló.

A la par del estreno de la cinta, Ximena protagoniza la puesta en escena Codicia, del dramaturgo David Mamet, en la cual interpreta a una secretaria, que tiene la oportunidad de ascender jerárquicamente gracias a su belleza y sensualidad.

“Mi personaje representa por un lado ingenuidad, el deseo de mantener los valores y ser una persona con principios y al mismo tiempo carece completamente de ellos, y eso es lo interesante del texto, que constantemente los personajes se contradicen porque están bajo un sistema que los oprime, pero que al mismo tiempo están buscando sacar un beneficio”, explicó.

Este año ha sido de mucho trabajo para Ximena, la veremos en los filmes Mentada de padre, Esto no es Berlín, Las diosas del asfalto, la cinta de terror Menéndez y finalmente Más que mil palabras, película que marcará el regreso de Verónica Castro al cine.