Ximena Sariñana goza su libertad musical

Tras presentarse varias ocasiones en el Teatro Metropólitan en la última década, Ximena Sariñana finalmente logrará cumplir uno de sus más grandes sueños: presentarse como estelar en el Auditorio Nacional, donde el jueves 27 de junio realizará su primer concierto.

Presentando su nuevo disco ¿Dónde bailarán las niñas?, su cuarto material de estudio y del que recién dio una probadita en vivo son su presentación en el vigésimo aniversario del Vive Latino. “Nunca he estado sola en el Auditorio Nacional. Me siento muy feliz y es increíble hacerlo. Como todo es un riesgo, pero me siento muy confiada de que podamos montar un show que a la gente le pueda gustar”, explicó la cantante.

Durante la alfombra roja del proyecto Oceana en México, la intérprete de Vidas paralelas adelantó que el espectáculo apenas se encuentra en preparación. “Lo estamos montando, pero la prioridad número uno es el show en el Auditorio Nacional”. Y aseguró que sus seguidores podrán escuchar las canciones que la han mantenido como una de las interpretes más influyentes de su generación.

Parte de este éxito ha venido en parte por el cambio que la cantante hizo en su trabajo musical, pues en su nuevo disco experimentó con otros sonidos más latinos. “La gente lo ha recibido muy bien. A mí me encanta experimentar y reinventarme en cada trabajo y eso quise hacer precisamente con este disco”, asegura.

¿Dónde bailarán las niñas? es el regreso a la música para Ximena Sariñana luego de cinco años del lanzamiento de No todo lo puedes dar en 2015, con el que inició una gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica y con el que fungió como telonera de artistas como Juanes y Coldplay.

“Conceptualmente, ¿Dónde bailarán las niñas? es un disco con una colección de canciones que tienen un hilo y que son para compartir, para disfrutar, divertirte y conocer de alguna otra manera otra faceta mía, de una Ximena Sariñana más luminosa, directa y sin tanto tapujo”, asegura la también actriz.

En este álbum también destaca el trabajo de Sariñana con otros sonidos más urbanos, donde colabora con artistas como Francisca Valenzuela, Iza y Girl Ultra. “Experimenté con ritmos más movidos, más latinos”, afirma la intérprete que ha presentado como sencillos los temas ¿Qué tiene?, Tú te vas, Lo bailado y Cobarde.

“Fue más sencillo realizar este disco porque estaba en otro momento de mi carrera, en uno donde ya me había probado muchas cosas en el disco anterior, de mis capacidades, sintiéndome muy segura de mí misma, muy cómoda en mi propia piel y eso se refleja haciendo música”, finaliza.