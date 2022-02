Ximena Sariñana rememora la música de su adolescencia en íntimo showcase

Cuando era adolescente, Ximena Sariñana tenía un diario donde escribía las anécdotas de cada día. Desde los sentimientos que le provocaban los muchachos de los que se enamoraba hasta la letra de algunas canciones que encajaban con su historia.

Esas canciones eran las que cualquier adolescente de su época escuchaba, desde Shakira o Alanis Morrisette hasta Coldplay y Pearl Jam. Fueron temas que marcaron su vida y que este jueves recordó en un showcase que ofreció en el Frontón México, donde se exhibe la exposición inmersiva de Frida Kahlo, a quien rindió homenaje con esta presentación.

Gossip Ximena Sariñana huele a espíritu adolescente

“Cuando me invitaron a hacer esto me costaba trabajo ver cómo van a ligar las canciones que marcaron mi adolescencia con Frida, no sentía que venía al caso”, dijo la cantante al inicio de su presentación.

“Pero pensando en su vida, caí en cuenta que ambas tenemos una cosa en común: ella tuvo un diario y yo tengo uno. Sobre todo en la adolescencia. Era el lugar donde yo podía sacar estos poemas, romances, sufrir y de ahí salieron estas ideas de hacer covers”.

Teniendo como fondo las pinturas de la exposición Frida Inmersiva que se proyectaban en las paredes, el piso y techo del Frontón México, Ximena Sariñana recorrió las canciones que marcaron su juventud y que la formaron como la artista que es hoy.

El primer tema fue High and dry de Radiohead, seguida de Inevitable de Shakira, para luego viajar con los Red Hot Chilli Peppers y su interpretación de Under the bridge. “Espero que sean canciones que a todos nos hayan marcado”, comentó la interprete.

Ximena se desnudó artística y emocionalmente sobre la pequeña plataforma que se montó en medio del Frontón México. Debajo de unas cortinas blancas y ella vistiendo un sencillo traje del mismo color, su voz estuvo acompañada únicamente de una guitarra interpretada el músico que compartió escenario con ella.

Así sonaron Head over feet, de Alanis Morrisette, Lithium de Nirvana o Yellow de Coldplay, que fue la misma canción que bailó en su fiesta de XV años: “Nada más puberto que eso”, dijo riendo.

También hubo espacio para los temas en español. Primero con Jumbo, de quienes cantó el tema Aquí; luego siguió Amores perros, original de Julieta Venegas, “que siento me sale igual que a ella”, bromeó la cantante.

Ximena Sariñana se quitó el temor que tenía de adolescente al compartir su música favorita, pues confesó que en esa época sus amigos eran más rockeros. Aun así, se animó a cantar Te extraño, te olvido, te amo, de Ricky Martin, una de las canciones que la volvió a conectar con su pasión por la música pop.

Rodeada de un puñado de afortunados seguidores que estuvieron a escasos metros de ella, Ximena despidió su noche con Maps de los Yeah Yeah Yeahs, así como Glory box, de Portishead, tras lo cual agradeció la asistencia de todos y se retiró del escenario.