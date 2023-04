Y la queso: el fenómeno de La Veneno en redes sociales

Luis David González es consciente de que la fama es efímera, pero de momento la disfruta. Más de 243 mil personas le siguen en Tik Tok, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, que lo han hecho su nuevo ídolo y aplican su frase y aunque algunos le consideran “bien vestida”, otros le tachan de “presumida”, pero reconocen su perseverancia para seguir adelante y alcanzar sus sueños.

La Veneno, como le conocen, nació en San Juan de los Lagos, Jalisco. Su historia personal no ha sido nada fácil, ya que sufrió dos paros cardíacos y paralización de intestinos. Su mamá, doña Maritza, considera un milagro que aún esté aquí.

Pero qué mejor que los propios fans para que expliquen sobre el atractivo que tiene Luis David para los menores, que tanto lo siguen. Por ejemplo, Renata Díaz, una pequeña seguidora, dice: “Vi sus videos y me gusta. Me los enseñó una tía. Es muy presumida, se cree mucho porque habla como presumida y trae ropa de marca, según eso”.

Para Jared Zurisadai, estudiante del CUCEI, por su parte, asegura que “no está mal, es su manera de ser y quizá para algunos su jaladas les cause risa. Pero lo que no me late son las personas que están a su alrededor en los videos, porque lo único que hacen es burlarse de él por su forma de hablar y moverse. Ni por enterado estaba que vive en San Juan de los Lagos, yo creí que era de Sudamérica por su apariencia”.

Mónica Hernández, estudiante en primer grado de la Prepa 20, reconoce que sigue a La Veneno y nos cuenta: “le seguimos por sus ocurrencias. Aunque es por el momento la sensación, creo que no es correcto que sea la burla de quienes lo entrevistan. Hay por ejemplo otros menores que les gusta hacer TikTok con algunas ocurrencias y les cierran su cuenta, como por ejemplo a la niña @Soy.Ayon, que a cada rato le congelan sus redes, que hasta abrió otra bajo el nombre de @Hamburguesa Ayon”.

La incursión en las redes sociales de La Venenito es casi igual de complicada, además de los constantes comentarios de que otros influencers intentan “colgarse” de su fama. Lleva tres cuentas de Tik Tok, le han cancelado anteriormente dos, una de ellas contenía un video con más de un millón de vistas.

Luis David es un adolescente de 14 años que fue filmado por una usuaria de estas redes tras ver la forma original en la promueve la venta de dulces típicos de la región. La fama le abrazó, pero no se deja dominar por ella, explica, ya que al saber que, así como llega se va. Por ello nunca se ha apartado de sus objetivos: seguir sus estudios en diseño de modas y dejar su sello.

En una plática con Organización Editorial Mexicana (OEM), el adolescente habla de que la “fama es un sueño que siempre quise tener y ya después llegó la chava que me grabó y para mí como que primero me dio miedo, pero ya después se va acostumbrando uno, así va pasando el tiempo”.

Con su usual mirada picarona, sus constantes movimientos y una forma veloz de hablar menciona que nadie esperaba este éxito y sólo al principio la idea era grabarlo por la forma de utilizar el doble sentido para promocionar sus productos, pero nunca esperaba alcanzar tal éxito (lo consideran en el top de los cinco influencers más importantes de México). Aún así mantiene los pies en la tierra, desde su punto de vista su entorno no ha cambiado en nada, pese a que ese primer video ya superó las 29 millones de vistas.





La Veneno con sus fans. Foto: David Tamayo

En su municipio es toda una celebridad

Platicamos y mientras dialogaba con la OEM sus admiradores se acumularon y festejaban la suerte de poder encontrarlo, ya que no está todo el tiempo en el local donde vende su familia dulces, reconocen que se cansa y ahora más con la cantidad de fotografías que le piden que se tome, principalmente niños, es sin duda el adolescente más requerido para fotografía y video en este momento en San Juan de los Lagos. Lo hace con mucho gusto, bromea con sus fans y manda saludos.

Al preguntarle que si está de acuerdo de que el éxito es efímero y le puede suceder lo mismo que a otros influencers, de que una acción puede acabar con su trayectoria, mencionó que “sí, y la verdad no llevo mucho la fama porque la fama luego, luego se va, no sabes si al día siguiente la tengas, pero bienvenida sea mientras todavía la tenemos”.

Vestido con unas sandalias negras, un pantalón claro y su playera a rayas sin manga (con la que se la ha visto en varios videos) indica que las críticas negativas que hay por su forma de ser y de expresarse “como que eso me mantiene humilde y las cuentas que se hacen pasar por mí y la gente que me tira veneno a mí como que no me va, ni me viene, me da más fama”.





El nombre de La Veneno es en honor a la primera defensora de los derechos de la diversidad sexual en España y se lo puso la persona que lo grabó por primera vez y le gustó por lo que así va a seguir.

Dijo que para aprovechar todo este impulso que le da la fama y una vez que pase piensa volver a estudiar, ya que abandonó la secundaria y su sueño es poder estudiar diseño de modas y dejar su sello al diseñar “ropa, pero de entrada, colores así como neutros, no, colores normales, colores pastel, no tanto folclóricos”.

Y la plática no podía terminar sin preguntarle sobre su vanidad, y sin pensarlo mencionó “obvio y soporta, por ser bonita y soporte” y ¿sí te soportan?, “obvia y la que se ataque como tú”.

Antes de despedirse, manda un mensaje a todos los lectores de la OEM, sobre todo a los niños y niñas por su día: Un abrazo y que se cuiden mucho.





La Veneno con fans. Foto: David Tamayo

Por un milagro está aquí

Pero toda esa fiesta y emoción que manifiesta tiene una historia de vida difícil desde nacimiento “le dieron dos paros cardíacos, se le paralizaron sus intestinos un mes, de milagro en realidad vive, mucha gente dice que tiene su mirada de las mil yardas, pero en realidad no saben su pasado y su enfermedad”, indicó la señora Maritza Tostado, mamá de Luis David.

Esta situación provocó que no “tuviera una vida normal, duró tres años sentado en una silla en la que dormía. No podía dormir como cualquier gente”. Todo esto marcó su historia de vida, tiene un carácter especial”.





“Es bipolar, pero desgraciadamente aquí en San Juan hay mucha gente que no lo quiere, de otros lados vienen y lo apoyan”, lo cual la gente no comprende, ya que por él comenzaron a llegar más turistas al municipio. “Así son de envidiosos, no soportan, como él dice”.

Una forma es como actúa en redes, frente a un celular, pero en casa -reconoce su madre- es diferente, “nada que ver así cómo lo subieron en el Tik Tok, ni mucho menos; es todavía un niño, juega como cualquier criatura, pero en la calle a lo mejor quiere llamar la atención, pero no se comporta así, pero sea como sea es mi hijo y lo apoyo”.

De la fama que tiene dijo que pasó como si fuera una llamarada, así sin pensarlo, “ni yo me daba cuenta, la gente me decía: ya viste a tu hijo y yo decía ahora qué pasó porque como le encanta echar pleito, dije, a lo mejor por ahí ocasionó algún problema y no me dijo, pero de pronto ya estaba en las redes”.





Foto: David Tamayo

Ella es una figura importante para su hijo, le marca reglas claras y es enérgica cuando lo tiene que ser y hace todo lo posible para que la fama no lo haga cambiar tal como sucedió con otros personajes y “si se dan las cosas que las siga viviendo porque nadie le quita la experiencia que ha pasado” y todo eso ha ayudado a vender más dulces del puesto que atiende.