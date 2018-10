Ya hay horarios para el Corona Capital; conoce los detalles

La espera ha terminado y ya está todo para que armes tu plan perfecto y disfrutar la increíble experiencia de ver a tus bandas y artistas favoritos este 17 y 18 de noviembre en el festival de música internacional más importante de México , Corona Capital Festival.

En el festival podrás ver aristas como: Robbie Williams, Imagine Dragons, Nine Inch Nails, Lorde, The Chemical Brothers, Odesza, Khalid, New Order, MGMT, The War On Drugs, Death Cab For Cutie, Chvrches, The Kooks, Bastille, Børns, Panic! At The Disco, entre otros tantos más.

Estos son los horarios en los que se presentarán cada una de las bandas:

Basta de juegos, la espera ha terminado, aquí están los horarios para el #CoronaCapital18 ¡Es momento de prepararnos para este 17 y 18 de noviembre! 🙌🏻🔥💎 pic.twitter.com/ZzJiwcHu20 — Corona Capital (@CoronaCapital) October 8, 2018

Regularmente, en los eventos siempre buscamos algo para comer y beber; ya no tendrás que esperar a que termine, pues habrá un manjar para llenar tanque y seguir con toda la energía. Esto es lo que podrás degustar:

¡El cartel gastronómico del #CoronaCapital18 ha llegado! 🍽️🍔🌮 Es momento de pensar en qué comerás y disfrutarás este año. 🍕 Conoce toda esta experiencia aquí 👉🏻 https://t.co/pSMHxLcxxJ pic.twitter.com/bO1CQ38MrT — Corona Capital (@CoronaCapital) October 4, 2018

¿A poco no se te antojó?

Se implementarán pulseras, mediante las que podrás pagar todo: comida, bebidas, souvenirs, etc. De esta forma no tendrás que cargar con todo tu efectivo. ¿Y si me sobra dinero? ¡No te preocupes! Al final podrás pasar al lugar designado donde te devolverán lo que no gastaste. Además si vas a asistir los dos días lo que te sobró del sábado puedes guardarlo para terminártelo el domingo.

¡Tu experiencia en el #CoronaCapital18 está por mejorar! 🙌🏻 Este año contaremos con modalidad #Cashless. Conoce todo sobre esta forma de pago y vive al máximo tu experiencia dentro del festival. ✨💯 pic.twitter.com/1giBpwVTKN — Corona Capital (@CoronaCapital) September 26, 2018

Y si eres de las personas que cargas con muchas todo para salir pero a la vez buscas estar cómodo para poder cantar, bailar y gritar; en el Corona Capital habrá lockers para que no te preocupes por la seguridad de tus cosas.

Lo más importante del #CoronaCapital18 es que tu experiencia sea perfecta, por este motivo te ofrecemos el servicio de lockers para que te olvides de cargar tus cosas durante el festival.



Apártalo aquí: https://t.co/RIZ57U6dV8 pic.twitter.com/mJ6LmSug7r — Corona Capital (@CoronaCapital) September 20, 2018

¿Dónde? El evento se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Conoce las mejores rutas

Este año regresa seguro a casa después del #CoronaCapital18. Conoce las diferentes rutas y prepárate para este 17 y 18 de noviembre. 🚌🎶 pic.twitter.com/J7bFJGMvjU — Corona Capital (@CoronaCapital) September 19, 2018





Ahora sí, no hay pretexto para disfrutar una de las mejores experiencias de tu vida

