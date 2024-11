Ya puedes comprar boletos para el concierto del “El Mimoso”

Considerado como el solista más longevo en el sonido de banda, el sinaloense Luis Antonio López “El Mimoso”, está listo para debutar en el escenario del Auditorio Nacional, con el concierto “Nomás por gusto Tour 2025”, el próximo 31 de enero.

Con 30 años de carrera, el ex cantante de Banda El Recodo, llegará a este importante escenario en plan solista por primera vez, “cuando estoy en un momento importante de mi carrera, de mi vida; quiero dar un mensaje que a uno como persona le es muy difícil atravesar la barrera de los miedos.

“En esta ocasión, cuando me dieron la noticia y gracias a mi padre Dios no lo pensé, ¡vamos con todo! Ya me siento merecedor de este escenario y voy a echar la casa por la ventana”, agregó.

Para el intérprete, actualmente el regional mexicano ya no está minimizado, “y los números de vistas en las plataformas digitales lo dicen todo. Lo que a mí me corresponde es trabajar duro de aquí hasta el 31 de enero próximo con la promoción e invitar al público, porque esa noche se la van a pasar de maravilla, les garantizo un espectáculo de primer nivel”.

Informó que contará con un set list que conjunte “un viaje al pasado musical que abarca mi estadía en El Recodo y complementado con mis canciones de solista, con mi sonido que siempre me ha representado, que es la banda. Mi música representa la cultura sinaloense”

Tras mencionar que podría incluir un set con mariachi, adelantó que tendrá invitados sorpresa. Los boletos para el show salieron a la venta este este 8 de noviembre.

Ya pasó el trago amargo

El cantante abrió su corazón para hablar del desengaño amoroso que vivió. “Ustedes saben mi situación que yo viví con mi pareja. Y viví muchas cosas muy difíciles que me hicieron caer en el alcohol, caer en la tristeza y hasta de no sentir lo que interpretaba en un escenario; pero lo aproveché y salió una canción, ‘Me vieron borracho’, de Memo Segovia, que la va a conocer el público en mi concierto del 31 de enero.

“Van a conocer mi historia, de lo que viví cuando me veían borracho, la gente me criticaba y juzgaba, pero nunca me preguntaron cómo siente mi corazón, qué es lo que estás pasando en este momento. Esa situación para mí si fue difícil, pero ya perdoné, yo me siento con un corazón sano, un corazón limpio y echarle pa’ delante a las cosas”.

También aprovechó para declararse un artista “de la vieja guardia”, pero no por eso alejado de las tendencias, pues grabó un dueto con solista El Flaco para su álbum de colaboraciones por sus 25 años de trayectoria a ritmo de corrido tumbado.

“Todo se respeta en la música, al final de cuentas el público es el mayor de los jueces. El público para mí es el que toma la decisión de qué canciones acepta. Si nos vamos un poco más atrás en el rock contestatario ya había letras con leperadas. En la actualidad estamos viviendo una evolución diferente nos guste o no nos guste es la realidad que vivimos.

“Nosotros a veces nos limitamos a expresarnos como nos manejamos en la vida diaria y hubo unos valientes que se animaron a ponerlas en las melodías. Si ahora Peso Pluma, Natanael Cano o Gabito Ballesteros me pidieran una colaboración, claro que aceptaría, porque los respeto y aceptaría, aun cuando no formo parte de esta generación de talentos, al final de cuentas no me va a definir el corrido tumbado o la canción bélica”, puntualizó.