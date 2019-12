Yahir ofrece una velada romántica en el Pura vida tour

Yahir ofreció una velada romántica, efusiva, llena de energía, de baile en el Pura vida tour con la presencia de su segundo hijo en su primer concierto de su padre sonorense en el Teatro Metropólitan, además de contar con amigos a los que admira desde adolescente en dueto con Erik Rubin, en sonido rockero Princesa tibetana, a Maria José, Contigo si y Reyli Barba con Así es la vida.

A 17 años de trayectoria, el cantante le brinda apoyo a egresados de La Academia y de La Voz, a quienes invitó a su concierto como Fátima que interpretó Si te encontrará, además de Leo Rosas con un medley de Camilo Sesto con Si tú te vas, Amor mío, Jamás y Perdoname; también se dio cita Érika Alcocer, con El alma en pie.

Yahir quien tuvo cuatro cambios de ropa a lo largo de 28 temas, en la parte inicial apareció con gafas y más adelante se las quitó para ejecutar su guitarra.

" Estoy feliz, siempre tiene que ser algo muy especial, es el primer concierto de mi hijo que está por ahí, el otro no pudo venir; pero por ser una noche especial pensé en mis amigos, pienso en las canciones que marcaron mi vida, en mi juventud, en los tiempos de los bares, me encantaba el rock en español todas las bandas que había y los solistas".

Yahir dijo en el escenario que tiene frustración porque no grabó en el estudio una canción con José José y sin embargo, lo recordó con mucha efusividad con un medley que tuvo temas como Desesperado, Anda y ve como Lo que no fue no será.

Otras canciones que interpretó fue Llegaste a mi vida, Entre nosotros dos, ¿Qué somos?, Déjame, Que será de ti, Vivir así, No te apartes de mí.

Cerró en el Metropólitan con sus éxitos La locura y Alucinado, Yahir todo un rockstar como baladista, no dejó el escenario sin antes recomendarle a Warner que le dé oportunidad a los nuevos talentos mexicanos, y pidió que en los hijos se fomente el gusto por la música tradicional mexicana como un deber y parte de los valores en la familia.