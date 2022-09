Yalitza Aparicio, Alberto Ammann y Luis Mandoki encabezan la alfombra roja de Presencias

En estado eufórico apareció el cineasta Luis Mandoki aun incrédulo y hasta extasiado que con sus 42 años de experiencia como director, hace su debut en streaming plataforma virtual ViX+ con la película de terror y suspenso Presencias, protagonizada por el actor argentino Alberto Ammann y la actriz mexicana Yalitza Aparicio.

"Una odisea haber llegado hasta aquí con el largometraje, me siento muy feliz, creo que logramos algo que le va a llegar a la gente, porque genera muchas emociones. Un viaje al Infierno y un regreso".

El también coguionista de la trama junto a su esposa Olivia Bond, hizo saber a El Sol de México en su paso por la alfombra roja, que aceptó el reto de la película, “porque me gusta cambiar de géneros no me gusta que me etiqueten en uno solo. Cuando haces una historia de amor exitosa quieren que hagas puras historias de amor, siempre me gusta expandirme y encontrar otras formas de comunicación con las historias".

Mandoki al comentar que desde que creó el personaje se pensó en Yalitza Aparicio, explica que quiso sacarla del estereotipo, “todo mundo le ofrecía la misma línea de papeles y Yalitza tiene un rango enorme, le encanto el guión y coincidimos.

"Me resultó más que grata su presencia y es poco, porque es maravilloso trabajar con ella, su actuación es de talento natural, es un gran ser humano. Con toda la fama y la celebridad que le ha llegado, es humana, sencilla y entregada a la actuación. En un futuro próximo me gustaría volver a trabajar con Yalitza, de quien me sorprendió su talento y rango".

Daniel Mandoki, su hijo, tuvo que hacer casting para quedarse con el personaje. "Se la jugó, se preparó mucho y brilló por eso lo escogí "afirmó el también productor ejecutivo de Presencias.

Yalitza Aparicio regresa al cine de la mano del actor argentino Alberto Ammann / Daniel Hidalgo | El Sol de México

El actor Alberto Ammann afirmó que para él, Presencias ha sido el rodaje más duro que ha tenido a lo largo de su carrera. No obstante, "se ha compensado con la dirección que me brindó Luis y ha sido maravilloso trabajar con él”.

Recordó que la premisa de Presencias, es la muerte de la mujer que está casada con él en la ficción, "perder a tu mujer es uno de los dolores más terribles de la vida, yo como actor lo que tengo que hacer, es poner mi cuerpo como instrumento para poder contar la historia de otro ser humano que es un personaje y me enfrenté al reto del acento, fue bastante duro".

Sobre actuar al lado de Yalitza, señaló que "ella es maravillosa, buena compañera muy inteligente, con una mente muy despierta, muy atenta además está ávida de aprender y entender".

El artista radicado en España dice acerca de las presencias a las que alude la película, "no lo creo, ni descreo. Yo no digo que no existan. Yo sólo digo que yo no he visto nada. Aunque una locación se quemó".

Aplausos y ovación para Yalitza Aparicio

A la llegada de Yalitza Aparicio, los aplausos y expectación por parte del público que se arremolinó para captarla con sus cámaras o celulares, no se hicieron esperar.

"Debo de agradecer, desde los guionistas, directores, actores, actrices, que traten de regalar historias reales, en donde no se nos encasille y que ahora hay una diversidad de artistas y que los rostros de la vida real estén ahí reflejados", señaló la actriz.

Reconoció que le gusta el género de terror, “ ha sido una experiencia agradable, voy a ir aprendiendo de cada una de las cosas que estoy realizando. Yo sí soy muy nerviosa. Soy la típica que apaga la luz y corre. Me tapo de pies a cabeza", y se dijo muy contento con su trabajo y que cada proyecto lo hablará en su momento.

En la alfombra roja pasaron más de una docena de influencers con outfit muy suigeneris y actores como Arcelia Ramírez, Armando Hernández y hasta familiares de los artistas.