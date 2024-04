Yandel viaja a una dimensión de perreo

Yandel arribó al Auditorio Nacional con la intención de transportar a los 7 mil 900 fans que se dieron cita a otra dimensión, donde el perreo es el rey. Así lo advirtió un alien virtual, que apareció en más pantallas, anunciando el inicio de este viaje.

“Permítame explicarle que a dónde vamos usted puede terminar borracho y loco, más de la cuenta”. Su hermano Gadiel ya se había encargado de calentar los motores del público con un par de temas de su repertorio, por lo que todo estaba listo para la llegada del artista principal.

Seis bailarines salieron a escena, y en la parte más alta de una pequeña pasarela que estaba en medio del escenario, Yandel hizo su aparición cantando “Fecha” y “Permítame”.

“Muchas gracias México, muchas gracias DF. me siento muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, ustedes son parte de mi historia, parte de todo lo que he hecho en mi carrera. Siempre me han apoyado y siempre han apoyado al dúo de la historia, así que gracias DF”, expresó el puertorriqueño.

Antes de continuar, capturó el momento colocándose al borde del escenario con los brazos abiertos, y tomándose una fotografía con su público. Entre la audiencia se respiraba alegría y ganas de perrear, aún con el poco espacio que había entre las filas, los asistentes encontraban lugar para bailar.

Mientras sonaba “Como antes” y “Paleta”, las mujeres se mantenían atentas a los llamados de Yandel, quién constantemente les pedía un grito, mientras que los hombres hacían bulla cada que el artista lo pedía.

La vieja escuela de reguetón se hizo presente al sonar “El teléfono”, “Mírala bien”, “Rakata”, “Ahora es”, “Noche de sexo”, “Encantadora” y “Pam Pam”, pertenecientes a su etapa como parte del dueto Wisin & Yandel, quienes formaron parte del “boom” del reguetón puertorriqueño a principios de los dosmiles.

Una admiradora logró acercarse al escenario, y entregarle una gorra, la cual amablemente firmó, antes de continuar con su show. “Mientras sigan así voy a estar aquí un año. Gracias por el apoyo mi amor, gracias”, dijo el músico.

Según afirmó su hermano Gandiel, no se podían ir de la Ciudad de México sin compartir el escenario, así que se acercó para cantar “Plakito”, uno de los primeros temas de su faceta solista, que está incluido en el álbum “De líder a leyenda” de 2013.

“Esta canción la escribí hace 20 años”, dijo cuando tocó turno a “Mayor que yo”. “Pero ahora le toca a todas las muchachas guapas de aquí dedicármela a mí”, bromeó, antes de hacer estallar el lugar con otro de los “himnos” de su repertorio de antaño.

El cantante continuó combinado éxitos de su faceta solista y como parte de “Los extraterrestres”, como “Besos mojados”, “Mami no me dejes sólo”, “Aventura”, “Dembow” y “Sandunga”.

El viaje avanzaba muy rápido, y tras una hora de concierto, estaba próximo a llegar a su fin. Yandel encendió la fiesta con "Algo que me gusta de ti", perteneciente al álbum "Líderes de 2012" de Wisin & Yandel, y donde cubrió a todos de una lluvia de confeti.

La gente no quedó satisfecha, pues aún faltaba otro de sus temas favoritos. “Creo que quiere a Yandel en esta tarima otra vez”, anunció uno de sus músicos. “Para llamarlo, a la de tres vamos a gritar ‘Yandel, Yandel, Yandel”.

La gente obedeció, y de inmediato regresó, para despedirse con “Yandel 150”, uno de sus sencillos más recientes (2023), que originalmente canta a dueto con Feid. “Una bulla que se escuche en Puerto Rico. Bendiciones para todos”, exclamó antes de irse.