Adiós Betty: ¿cuántos capítulos hay que ver al día para terminar la serie antes de salir de Netflix?

La serie colombiana que se encuentra en Netflix, Betty la Fea, sale de la plataforma dejando a muchos fans desamparados y con la incógnita de si alguna vez volverá, por lo que si quieres terminarla antes de que se elimine, habrá que acomodar la agenda.

No cabe duda que esta fue una de las producciones más vistas y queridas de la audiencia, ya que en el top 10 de las series o películas que se ven a diario, siempre estuvo Betty y su romance con Don Armando.

Por lo mismo, será necesario hacer el cálculo correcto para despedirla como se debe y ver cada uno de los capítulos en los días restantes y terminarla por completo.

Netflix anunció que Betty la Fea ya no estará disponible a partir del 10 de julio, lo que significa que queda casi un mes para poder ver los 335 capítulos.

La telenovela originalmente no está dividida así, de esta forma es como está presentada en la plataforma y no todos tienen la misma duración, por ejemplo, los dos primeros capítulos duran aproximadamente 40 minutos, pero los restantes no pasan de los 23 minutos.

Para que se logre la meta, habría que ver alrededor de 12 capítulos al día, lo que equivaldría a cuatro horas diarias de sentarse frente a la pantalla, aunque claro, se pueden dar pausas entre capítulos.

El tiempo invertido será mucho, pero también se puede dividir en los ocho días de fin se semana que hay antes de que Betty deje de estar en la app, si es que hay más tiempo libre podría ser una buena opción.

Así que conviene no perder más tiempo y comenzar a preparar la botana y los pañuelos y sentarse a ver en esta última oportunidad la serie que hizo reír y llorar a personas de distintas generaciones.