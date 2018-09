Yoko Ono "olvida" a John Lennon y recrea la cama de la paz con Ringo Starr

La artista japonesa Yoko Ono, viuda de John Lennon, recreó hoy en Nueva York una "cama de la paz" como la que protagonizó con el cantante en 1969 contra la guerra de Vietnam, aunque en esta ocasión se tumbó con el ex-Beatle Ringo Starr y el actor Jeff Bridges.

La acción pacífica se celebró ante el Ayuntamiento y buscaba promover el activismo estudiantil en homenaje a Lennon, coincidiendo con la llegada a la Gran Manzana de un "autobús educativo" que lleva dos décadas recorriendo el mundo en su nombre para impulsar las artes entre los jóvenes.

Foto: EFE



Ono, de 85 años, bajó del autobús entre gran expectación y fuertes medidas de seguridad y, con ayuda, llegó a una cama de impecables sábanas blancas alrededor de la cual un nutrido grupo de jóvenes la esperaba cantando temas de The Beatles.



El coro había ido incrementando su tono mientras la artista se acercaba, pero cuando llegaron Starr y Bridges al lugar y se tumbaron los tres juntos, entre risas, se desató una algarabía total, especialmente por la cantidad de "flashes" que acaparaban.



It’s just another bed in bed peace for peace and love Imagine peace. 😎✌️🌟💖🎶💕🎵☮️ pic.twitter.com/0HxETJ0QjO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 13 de septiembre de 2018

Las celebridades posaron mientras se escuchaba "Imagine", la revolucionaria canción que Lennon escribió en 1971 para reclamar la paz y cuyo título lucían muchos de los jóvenes en camisetas y panfletos blancos.



Dos de ellos, situados detrás de la cama, portaban unos carteles en los que se leía "Hair peace" y "Bed peace", en un intento de recrear con exactitud la protesta de dos semanas que protagonizaron el cantante y la artista en hoteles de Amsterdam y Montreal en 1969.

Foto: EFE

"Hoy es un día increíble para mí, finalmente me voy a la cama con Yoko", bromeó Starr, el que fue batería de los Beatles, para después recordar el ambiente de "paz y amor" que se vivía en los sesenta y aplaudir la labor del Autobús John Lennon, impulsado por Ono.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, salió a saludar a los artistas y consideró las "camas de la paz" un "increíble momento de la historia" que "abrió la mente de la gente", tras lo que animó a los jóvenes a "ser autores" de la paz en el mundo y no solo imaginarla.

Foto: Especial



En ese sentido, los organizadores dieron la palabra a Christopher Underwood, de 11 años, a quien el asesinato de su hermano mayor le acercó al activismo contra la violencia de las armas, según reveló, y que animó a votar a los mayores de edad para "cambiar un Congreso" al que "no le importa" ese tema, denunció.



Tras la protesta pacífica, los artistas se dirigieron al autobús, que forma a estudiantes en artes como el de la música y que cuenta con un puntero estudio de grabación y producción por el que han pasado John Legend o Justin Timberlake, entre otras figuras del entretenimiento.



El bus educativo permanecerá en Nueva York durante un mes y visitará escuelas de los cinco distritos, aunque su labor comenzaba ya hoy, puesto que el fotógrafo de músicos de rock y galerista Henry Diltz compartirá sus conocimientos con tres estudiantes.