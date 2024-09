Yolanda Andrade confirma que tuvo daño cerebral y una infección en la sangre

Yolanda Andrade del programa “Montse & Joe”, reapareció ante los medios de comunicación en la fiesta amarilla de los 31 años de Unicable, en las instalaciones de Televisa Santa Fe. La conductora habló de la evolución en su estado de salud, que la mantenía sin poder hablar bien y con fuertes dolores de cabeza.

“Me importa mucho mi trabajo y el presente. Hay momentos que no me podía parar, ni hablar; pero ahorita voy mucho mejor tengo unos médicos maravillosos. Agradezco públicamente las oraciones de mi madre y de toda la gente”, expresó la también actriz.

Agregó que está tomando diversas terapias, “hasta las que no te puedes imaginar, para hablar, para moverme, para todo”.

Problemas en el cerebro, inmovilidad y virus en la sangre

Contesta Yolanda en torno a si ha renacido después de su desplome de salud: “Sí, yo tuve una situación con mi cerebro, tuve problemas para mover mi cuerpo y un virus en la sangre. Entonces no ha sido fácil, pero no imposible”.

Al reconocer que al verse en la indefensión mental y física, mencionó que se mantuvo con fe.

Me agarré de Dios, aunque sí me daban cuadros fuertes de depresión, porque me tenían que bañar y luego llorar, llorar y llorar era lo que hacía.

“Nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no, nunca quise suicidarme, al contrario quería vivir y en esta nueva etapa de mi vida ¡valoro todo! Y todo lo tomo como aprendizaje hasta para ir al baño, para lavarme la cabeza, valoro hasta las cosas más simples, como cargar una botella de agua".

"Entonces todo en la vida se tiene que reestructurar y tenemos que valorar cualquier movimiento, ser agradecidos con la vida”.

Al indicarle a Yolanda que es un ejemplo a seguir y no sólo por su renacimiento físico, sino por la franqueza con la que se maneja, contesta: “Yo únicamente les he hablado parte de mi vida como el hecho que hace 20 años no podía decir que era gay, aunque cargaba la bandera".

“Un día me dijo Montse ‘cómo es que lo vas a decir, se te puede echar la gente encima’. Le dije ‘pues ni modo ¡eso soy!’, decir que tuve adicciones a mucha gente le ha servido, porque yo voy a dar pláticas a las clínicas, a darles mi experiencia y mucha gente me dijo: ‘yo te escuché y por eso estoy aquí’”.

Respecto a la identidad de género, aseguró que “ya no debe de haber clóset, necesitamos libertad de expresión para todos los sentimientos y cada quien que elija lo que quiere vivir y ser. Vamos a respetarnos todos, y ni modo, el viaje de la vida es un parpadeo. Desde el año pasado hice mi testamento, todo bien en mi vida y en mi trabajo”, finalizó, no sin antes darse tiempo de responder a una pregunta sobre la reconciliación de Cristian Castro con su novia: “Ya me habían preguntado sobre Cristian Castro y Mariela Sánchez que regresaron; pero primero tengo que sanar yo y luego chismeo”, dijo sonriente.

