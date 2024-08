YosStop, otra vez en problemas legales: tiene que cumplir arresto de 36 horas

La influencer YosStop nuevamente está en problemas tras una batalla legal con una exsocia donde el negocio que emprendieron terminó en malos términos y ahora tendrá que volver a pisar una cárcel.

Citlalli Fernández, amiga de YosStop y fundadora de la organización Ave Fénix, confirmó que la creadora de contenido tendrá que cumplir un arresto de 36 horas.

A través de sus historias en Instagram, Citlalli Fernández explicó que se comunicó con Yoseline Hoffman Baudi, su verdadero nombre, luego que empezó a circular en redes sociales la información que estaba detenida en el Reclusorio Oriente.

OMG! Adrián Marcelo asegura que atacará a Arath de la Torre hasta hacerlo explotar: lo voy a tronar

YosStop le informó a Citllalli que está detenida porque "no quitó la denuncia" contra su exsocia por presunta estafa y fraude.

Por su parte, el marido de la influencer, Gerardo González, expresó su molestia en un video de su Instagram y se lanzó contra el actuar de las autoridades.

"No es posible que, a estas alturas, en este país, exista todavía la posibilidad para que un grupo de personas rateras, ladrones, extorsionadores, mentirosos, ambiciosos, se junten con lo podrido de un Sistema Tribunal; lo corrupto de un sistema, para afectar la vida de una persona, es increíble cómo aprovechan vulnerabilidades, metiéndole lanita", acusó.

Renata Villarreal, fundadora de Marea Verde, también se sumó al apoyo para la influencer. "Mi amiga YosStop lleva mucho tiempo extorsionada por una mujer y su pareja, quienes usaron su nombre para lavar dinero. Al intentar protegerse la silenciaron. Hoy quieren encarcelarla", escribió en su cuenta de X.

El 29 de junio de 2021, YosStop estuvo cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de pornografía infantil, luego que publicó en YouTube un video donde hacía referencia a imágenes sexuales de una menor de edad.

La influencer logró su libertad el 30 de noviembre tras alcanzar un acuerdo reparatorio entre ambas partes y el Ministerio Público solicitó la reclasificación del delito por discriminación.

¿Por qué está detenida YosStop por segunda vez?

Hoffman emprendió una demanda mercantil contra Gabriela N, ahora su ex amiga (desde la preparatoria) y ex socia de los spas llamados GYexperience, por presunto fraude.

Sin embargo, más allá de llegar a un arreglo, la parte acusada y sus abogados empezaron a acosar y amenazar a YosStop, de acuerdo con el relato de Citlalli Fernández.

YosStop tuvo que cambiarse de casa, le secuestraron sus redes sociales, tuvo que cambiarse por seguridad de ella, de su hija, de su familia

La influencer ha hecho algunos comentarios en sus redes sociales del caso, pero sin mencionar el nombre de su ex socia, como que en un primer momento ella y su esposo se escondieron y confesó a sus fans que se sentía traicionada, incluso alguien de sus seguidores le contó que fue despedida injustificadamente de ese negocio.

#yosstop #demanda #socios ♬ sonido original - Yoss 💜 @justyoss Respuesta a @Karina GarEs muy triste, pero cierto #justyoss

Esto provocó que Gabriela N solicitara medidas de protección en contra de YosStop y pidió que le suspendieran las redes sociales, lo que ratificó un juez.

"Se ha tratado múltiples veces de modificarlas y quitarlas, pero la única salida que me han dado son extorsiones para darles dinero a pesar de que ellos me robaron y malversaron mi inversión", señaló YosStop en un mensaje enviado a Citlalli Fernández tras su detención este lunes, quien lo compartió a la opinión pública.

Hoffman explicó que fue arrestada 36 horas porque compartió en su Facebook privado el departamento de su mamá, lo que el juez consideró como un incumplimiento de las medidas cautelares en el caso de presunta agresión que emprendió su exsocia.

"Yo he cumplido y he querido arreglar todo de la mejor forma, pero no me lo permiten, no me han permitido ni trabajar y no les importa afectar a mí y a mi familia. Ahora me están pidiendo un millón de pesos para dejarme en paz", indicó.

La fundadora de la organización Ave Fénix, Citlalli Fernández, refirió que los abogados de Gabriela N filtraron la información a la prensa para dar su versión de que YosStop fue detenida por agresión e incitar el odio a otra mujer.