Yuri vuelve a sus orígenes para la gira Icónica Tour en 2025

La cantante Yuri hace un repaso de sus 46 años de trayectoria musical, durante la que ha grabado 31 discos y que ha estado marcada por sus decisiones en el ámbito privado.

En conferencia de prensa, la veracruzana mencionó que este año se propuso recuperar el vestuario de la primera etapa de su carrera, que hace tiempo su ahora fallecida madre, Dulce Canseco, vendió a Jorge Elizondo en un tiempo de escasez de dinero. Las prendas fueron lucidas por ocho modelos la noche de este jueves en una pasarela en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Soy icónica”, declaró la cantante, quien estrenó el tema que también da título a su gira de 2025, la cual anunció en esta conferencia.

Los boletos para Icónica Tour salen a la venta este viernes y la primera fecha será el próximo 8 de febrero en el Auditorio Nacional.

“Para esta primera parte de ‘Icónica’ sólo abarcaré los 80 y 90, con un aproximado de 20, 25 canciones y habrá una segunda parte más adelante con canciones de los 2000 hasta la fecha, para sumar un selectivo repertorio de más de 40 canciones de ambas partes”, detalló.

Agregó que luego del éxito de Euforia, la gira con la que lleva poco más de dos años y termina en diciembre, tenía que hacer algo que la supere.

“Para el tour Icónica lo más caro son las pelucas, que cada una cuesta 15 mil pesos, y como voy a dividir en ocho Yuris el show, pago una fuerte cantidad”, comentó.

Sin embargo, mencionó que “hasta el momento mi tour más caro por toda la tecnología que utilicé y el vestuario fue Invencible, es el día que no he recuperado la inversión”.

La cantante hizo hincapié que las canciones de esta primera parte de la gira, correspondientes a los inicios de su carrera, se presentarán con el sonido original.

Esto me llevará a que cuando tenga que bailar El Apagón, tengo que hacer la misma coreografía del pasado y sé que lo voy a lograr

Yuri también informó que cuenta con vestuario de casi cinco décadas de vida artística y que montará una especie de galería con todas sus prendas, accesorios, zapatos y los premios que ha logrado a lo largo de su trayectoria musical.

“Carlos Rivera ya me había dado la idea en las ediciones pasadas de ¿Quién es la Máscara? Y sí lo voy a hacer, es otro de mis proyectos a futuro con todo lo que cuento de mi historia musical”, reveló

Aclaró que aunque Televisa tiene los derechos para producir su serie biográfica, aún no hay avances. “Me quedé en que me llamarían para estar presente en el casting para elegir a las chicas que me personificarán en mis distintas etapas musicales y también quién va a hacer a mi madre Dulce.

“Es la hora que no me llaman y sé que a lo mejor no la van a producir, porque les conté de todo de mi vida personal y musical. Y sí hay cosas muy fuertes de mi existencia”, contó Yuri.