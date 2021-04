Zack Snyder y Netflix presentan nueva cinta de zombies "El ejército de los muertos"

Zack Snyder es un entusiasta de las tramas apocalípticas, desde que iba en la preparatoria es un género que le ha llamado la atención, e incluso lo llevó a debutar como director de cine en 2004 con El amanecer de los muertos.

Hoy retoma esta temática con la cinta El ejército de los muertos, en la que muestra a un grupo de mercenarios que buscan robar un botín en Las Vegas, mientras luchan con los muertos vivientes.

El cineasta señaló que para él fue muy grato hacer este proyecto desde cero, porque le permitió plasmar su visión.

Mission accomplished, team! You've cracked the code. Get ready for the trailer drop on Tuesday. #ArmyOfTheDead pic.twitter.com/BRMC7Icghw — Zack Snyder (@ZackSnyder) April 9, 2021

“Los zombies se pueden reinventar, más bien evolucionar, creo que eso es lo que tratamos de hacer. Hay un tigre zombie que se llama Valentín, los animales son parte, no son inmunes”, señaló en conferencia de prensa virtual.

“Realmente quería hacer una película de un universo donde pudiera ser la mayor autoridad. Y que la audiencia pudiera ver mi visión, disfruto mucho este tono de que te estás divirtiendo, pero a veces no”.

Zack agregó que este proyecto fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera, ya que Netflix (quienes van a distribuir la película) lo apoyó mucho y fue una verdadera colaboración, por lo que el resultado final fue justamente lo que quería mostrar.

El protagonista Dave Bautista, quien también estuvo presente en la conferencia, agradeció la oportunidad de haber trabajado con él, pues lo admira desde que dirigió 300, y aprendió mucho durante el rodaje.

"No sentía que estaba trabajando con un director que sólo me decía que hacer, realmente hubo colaboración y sentí un gran vínculo desde que lo conocí. Somos artistas, pero también nos complementamos".

El elenco lo complementan Ana de la Reguera, Hiroyuki Sanada, Garret Dillhaunt, Ella Purnell y Michael Cassidy. El estreno mundial se celebrará este 21 de mayo a través de Netflix.