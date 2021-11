Zavala y Espinosa en Supertitlán

Jesús Zavala y Sofía Espinosa son los protagonistas de la serie Supertititlán, versión en español del éxito de NBC Superstore, informó la revista Variety.

En el marco de la primera edición de Iberseries que se realizó en octubre pasado, se informó que se trata de una coproducción entre Universal Studio Group de NBC y la empresa mexicana Dopamine que lidera Fidela Navarro.

La ejecutiva explicó en esa ocasión en entrevista, que acordaron un formato nuevo en México y América Latina en el que las dos empresas invierten.

“Nosotros producimos y ellos distribuyan, somos socios, no es una compra de un formato que se adapta, es un modelo nuevo de negocio que no había ocurrido”.

La serie, que narra la vida de un grupo de empleados de un supermercado que se llama Supertitlán, consta de 48 episodios de 42 minutos. “Nos han permitido de forma colaborativa nuevos personajes y nuevas tramas y es la historia de un grupo de personas que trabajan en una tienda y a nosotros nos gustó mucho porque creemos que es un colectivo que durante la pandemia ha hecho milagros y además es un gran colectivo”, explicó Navarro

“Nuestro objetivo es estrenar en México una comedia de tono diferente”, que además será multiventana, es decir que se podrá ver en más de un formato: televisión abierta, plataforma y canal de paga, aunque son términos que no se han definido.

“Dopamine pertenece a grupo Salinas que es el mundo del retail, mis jefes no me lo pidieron, pero a mi sí me encanta el poder sacar ese mundo adaptado a México, donde ves a la sociedad mexicana totalmente reflejada en empleados, en cerillos, en gerentes, en personas que van a comprar”, adelantó Fidela Navarro sobre la serie que aún no tiene fecha de estreno.