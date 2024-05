Zendaya destaca en la alfombra roja, pero hay diseñadores que no usa, ¿por qué?

Zendaya es una de las celebridades que más destaca al desfilar por la alfombra roja de diferentes eventos, incluso es considerada como ícono de la moda gracias a los outfits que le arma su stylist Law Roach. Sin embargo, una pregunta de quienes la siguen es la razón por la que la actriz de “Duna” no usa marcas de algunos diseñadores en ciertos eventos.

Durante la promoción de la segunda parte de la película distópica “Duna”, Zendaya lució un diseño metálico de archivo de Thierry Mugler que se robó la atención pues parecía un robot, además en la Met Gala lució dos sorprendentes vestidos del diseñador John Galliano de la firma Maison Margiela.

Es decir, no es que esté peleada con la alta costura o los diseñadores, ya que de su lista solo están vetadas cinco marcas para algunos eventos, de acuerdo con su stylist Law Roach.

¿Por qué Zendaya no usa accesorios y prendas de algunos diseñadores?

Zendaya es una actriz que debutó en la serie de Disney Channel “Shake It Up” en el 2010, cuando tenía apenas 13 años de edad. Y en una entrevista para el podcast de moda “ Cutting Room Floor ”, Law Roach dijo que desde que comenzó a trabajar con ella a los 14, recién comenzaba a despegar su carrera y abrirse paso en el mundo del entretenimiento.

Por ello, Roach dijo que mandó algunas cartas a cinco grandes firmas: Saint Laurent, Gucci, Chanel, Valentino y Dior, con el propósito de que le dieran la oportunidad a Zendaya de portar algunas prendas.

No obstante, el stylist recibió negativas de las marcas pues Zendaya todavía no era tan conocida y "no se encontraba en su radar". Ante esas respuestas, Roach les advirtió que su no en ese momento lo tomaría como un no para siempre.

Desde entonces, Roach no incluye Sain Laurent, Gucci, Chanel, y Dior, para vestir a la actriz, aunque aclaró que solo aplica para eventos como alfombras rojas o conferencias de prensa, pues en otras ocasiones Zendaya ha utilizado prendas o accesorios de dichas marcas.

En la entrevista, Roach también destacó que en 2020 Zendaya utilizó Valentino porque la contrataron para una campaña.