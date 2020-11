Realeza | Carolina de Mónaco y su hija Carlota: Reflexiones de dos princesas

Queridos lectores, reciban un cordial saludo. Les escribo en esta ocasión sobres dos mujeres monegascas que han dado, desde que ambas nacieron, la vuelta al mundo por el hecho de ser hija y nieta de monarcas y por ser personas cultas y que dominan los temas filosóficos, culturales y actuales.

Me ha sorprendido, gratamente, una entrevista que, ambas, concedieron a la revista Madame Fígaro donde podemos apreciar, no solamente la relación entre madre e hija, sino sus conocimientos intelectuales.

Debatieron desde el tema de el empoderamiento de la mujer, sobre las redes sociales, sobre filosofía. Son dos mujeres muy conocidas, son dos mujeres que son parte de la familia Grimaldi, de la familia real monegasca.

Es muy difícil separar a un mito como mujer, es decir, nos referimos a la madre de Carolina, Grace Kelly, princesa soberana de Mónaco, quién murió en 1982 a causa de un accidente de auto y que también será recordada como la ganadora de un Oscar ya que, en su juventud, fue actriz.

En la entrevista, ambas defienden la filosofía y la cultura, sí se ve que les gusta el cine, aunque también pudimos notar un cierto resentimiento de Carolina por su madre, y cuenta la ex primera dama de Mónaco (lo fue desde la muerte de su madre hasta que Alberto II se casó) sobre sus estudios y se queja de que la princesa Grace le aconsejó que no estudiara.

Sí, efectivamente, son dos mujeres fuertes, de carácter, bellas, intelectuales que afirman no importarles la belleza, sino el estilo y la elegancia.

Me interesó el punto de vista de ambas sobre las redes sociales: Carolina opinó de que “Debemos ser indulgentes con las personas que creen todo lo que está escrito. Pero seguro, tienes que ser duro con las intrusiones. No leas nada de lo escrito, ni siquiera los elogios, no mires nada, permanece benévolo. Y luego hoy está esta cosa muy violenta: las redes sociales”.

Al referirse ambas a que hay una constante atención de los medios hacia su privacidad, Carlota responde:

“Toda persona tiene derecho a su privacidad. Es un derecho inviolable. Pero hoy todo el mundo ve su vida sobreexpuesta”. La princesa Carolina comenta: “Nos vendieron la gran idea de conectar el mundo, y vemos que las redes sociales suelen conducir a una inmensa soledad. ¿De qué sirve tener 4 mil amigos virtuales? Esta no es mi generación. Quizás sea mejor salir de casa y ver a uno o dos amigos de verdad”:

Un tema también que a ambas les preocupa son los feminicidios. Carlota Casiraghi, nieta de Rainiero y Grace, afirma que “hay hombres que se preocupan profundamente por el tema y hacen preguntas. Sin embargo, hay un transfondo de violencia contra la mujer que, sin duda, debe estar vinculado al cuerpo materno, ese cuerpo sagrado que puede dar vida.”

Es, sin duda, una muy buena entrevista donde las princesas comentan que son feministas y que se aburren por ser celebradas por su belleza. Carolina, cabe recordar, tiene cuatro hijos y varios nietos, y su hija menor, Alexandra de Hannover, tiene un gran futuro, ya que está estudiando ciencias políticas y filosofía. Se le extrañó en esta entrevista.