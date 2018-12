AMLO asegura que su salud está al 100 y que no le afecta levantarse temprano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se encuentra bien de salud y que levantarse tan temprano no le afecta porque está acostumbrado.

Esta mañana en su conferencia con medios de comunicación el tabasqueño fue cuestionado por su estado de salud, y explicó que tiene la presión controlada, que la última vez que asistió al médico fue hace seis meses.

Hace unos días en redes sociales se difundieron imágenes donde supuestamente se ve a López Obrador que se desvanece durante la ceremonia a la Madre Tierra en Chiapas.

Sin embargo el mandatario dijo que pese a las 16 horas de trabajo diarias él goza de cabal salud.

A veces traigo el corazón caliente, pero mantengo la cabeza fría, estoy bien y de buenas

Acusó que sus adversarios son quienes andan pidiendo información sobre su estado de salud.

“Hace unos días me mostró el señor secretario un oficio de un ciudadano que pide información sobre mi estado de salud. La información se dio porque no he asistido a ningún hospital militar”, explicó el Presidente.

Cabe recordar que durante las campañas presidenciales, se insistió sobre el estado de salud del entonces candidato de la izquierda, quien justificó que los rumores se originaron por su crecimiento en las preferencias electorales.

"Están muy nerviosos nuestros adversarios porque seguimos creciendo. Es un fenómeno, la verdad. Estamos creciendo mucho, cada vez hay más gente que se está uniendo al movimiento", dijo en una ocasión.

En ese entonces versiones periodísticas señalaron que AMLO, de 64 años, enfrentaba un padecimiento que no está relacionado con el corazón y que pone en riesgo su movilidad.