Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadores del país

A casi un mes de que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia ya inició a reunirse con los distintos gobernadores del país para escuchar los proyectos que permitan mejorar sus entidades. Quienes serán los primeros en tener una audiencia con la presidenta electa son los mandatarios de Baja California, María del Pilar Ávila, de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Sinaloa, Rubén Rocha Moya y ayer lunes tocó el turno a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

ANA LILIA RIVERA, PRESIDENTA DEL SENADO DESTACA REFORMAS EN FAVOR DE LAS MUJERES

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera siempre atenta a las causas de las mujeres hizo un llamado a “no bajar la guardia” y “seguir luchando” por la igualdad de género pues, aunque destaca los avances legislativos logrados en esta materia, también insiste en la necesidad de seguir con los trabajos para asegurar una representación equitativa en todos los niveles y poderes de gobierno. Ana Lilia Rivera, recordó que en las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República, se incluyó en la redacción de la Carta Magna el principio de “paridad en todo”, lo que servirá de precedente para desarrollar más productos legislativos en los próximos años. Por ejemplo, para que más allá de las candidaturas a un cargo de elección popular, haya paridad de género en direcciones de la administración pública de los tres niveles de gobierno, pero también en la iniciativa privada, para que las mujeres puedan ser promoventes del desarrollo como gerentes de empresas, superintendentes o directoras

IGNACIO MIER ACLARA CELEBRA ACUERDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Muy satisfecho se le vio al líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, luego de que se alcanzó un amplio consenso con el que avanzó el primer paquete de dictámenes sobre las iniciativas enviadas el pasado 5 de febrero por el Presidente la República en materia de bienestar. En el marco de las sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se aprobaron las modificaciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materias de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores, así como los relativos a la red ferroviaria y remuneraciones de servidores públicos, el líder parlamentario reconoció la voluntad política de las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante las reformas que impactarán directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos. Se espera que este primer paquete se pruebe sin mayo problema a partir del primero de septiembre. Estaremos atentos.

SENADOR RICARDO MONREAL DESTACA APROBACIÓN DE LAS REFORMAS EN MATERIA DE APOYOS A JÓVENES, PENSIONES, SALARIOS MÍNIMOS Y VIVIENDA

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado como siempre se mantiene vigente en los temas de interés nacional, y como era de esperarse se congratuló con el avance de las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. El legislador destacó que de las 18 iniciativas de reforma constitucional que envió el Presidente el pasado mes de febrero, seis ya fueron evaluadas y aprobadas en comisiones. Se trata de las reformas en materia de apoyos a jóvenes, pensiones, salarios mínimos, vivienda, trenes, y austeridad republicana. La primera tanda de iniciativas se aprobó el jueves, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales sesionó y dio luz verde. Con el voto favorable de todos los partidos, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro se elevará a rango constitucional. Además, se aprobó la iniciativa para que los salarios mínimos tengan aumentos por arriba de la inflación. En esta reforma se contempla que personal docente, médico y de seguridad, tendrán un salario mínimo superior al promedio registrado ante el IMSS, es decir arriba de 578 pesos diarios.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: LA REFORMA AL PODER JUDICIAL SERÁ UNA GRAN TRANSFORMACIÓN PARA BENEFICIO DE LA MAYORÍA

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal electo de Morena, se mantiene muy activo y participativo en los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial y para ello ha visitado algunos estados donde este evento se lleva a cabo. Para muestra basta mencionar que hace unas semanas estuvo en Durango donde aseguró que la Reforma Judicial será una revolución completa, pues la Suprema Corte de Justicia, magistrados de los Tribunales Colegiados, Jueces de Distrito y el Consejo de la Judicatura, "serán sometidas a una reforma profunda". "Con esto se va a lograr un Poder Judicial Autónomo, independiente y que imparta justicia; esto no se puede quedar sólo en el Poder Judicial Federal donde la gente sufre más y existen mayores niveles de corrupción y donde existe mayor grado de impunidad y de manipulación de la justicia es en los Poderes Judiciales Locales, tienen que ser sometidos a una gran transformación porque es la justicia cotidiana la que se ejerce ahí", insistió.

EX PRESIDENTA DEL PRI, DULCE MARÍA SAURI LLAMA A PRIISTAS SINALOENSES A GENERAR UN CAMBIO, PARA SALVAR AL PRI

Dulce María Sauri, estuvo de visita en Sinaloa donde aseguró que el PRI de Alito Moreno se encuentra “moribundo”. Recordó que el proceso aprobado por el Consejo nacional del tricolor esta en los tribunales, porque la ley establece que no puede haber renovación dentro de los partidos, ni cambio alguno hasta que no haya concluido la elección del 2 de junio y la misma aún no termina, pues existen varias impugnaciones en los tribunales, asi que la respuesta seguramente se dará a conocer en unos días. Resaltó que la única manera de mantener a flote a su partrido es no dejar que siga la administración que encabeza Alito Moreno. La ex dirigente nacional del PRI, ex diputada federal, ex senadora y ex gobernadora de Yucatán, dijo que está en contra de lo que actualmente está sucediendo con el partido y recordó que muchos priistas han compartido con ella una serie de inquietudes y su deseo es que el PRI continúe, porque esta es la peor crisis que ha vivido en sus 95 años. Aseguró que hay una situación inmediata que el partido enfrenta, que es regresar a la legalidad interna, pues de ahí surgiría un debate a fondo sobre la visión a futuro que el PRI tiene que construir. Dulce Maria Sauri, acudió a Sinaloa, a platicar dos cuestiones básicas: lo primero, para hablar de los recursos legales que han interpuesto priistas en contra de la Asamblea Nacional celebrada el 7 de junio, y en contra de la convocatoria a la dirigencia 2024-2028, donde se contempla la reelección de Alito Moreno. Indicó que actualmente el partido no está muerto, pero si se encuentra moribundo, “no puedo decir que gozamos de cabal salud, pero resaltó que a un moribundo no se le pone la pierna en el pecho y se le busca aplastar, sino darle respiración de boca a boca, que es lo que ellos tratan de hacer”, que el PRI sobreviva y pueda empezar a caminar de nuevo. Puntualizó que el PRI si tiene futuro, pues hay necesidad de ser parte de la oposición, pero que Alito Moreno siga en el poder es un riesgo grande. Pidió a los priistas sinaloenses a luchar, para no dejar que el PRI se encuentre en esta ilegalidad y no cabe su tumba de cara al 2030, tal como ocurrió con el PRD. Ya para despedirse Dulce María Sauri, tuvo una comida con el grupo de expresidentes y pidió que la llevaran al mejor restaurante de mariscos de Sinaloa y la llevaron al Mar And Sea propiedad del ExGobernador Cetemista Juan S. Millán, a quien Dulce María Conoce muy bien y en un encuentro casual se saludaron, ya hay que recordar que ella también fue Senadora, Gobernadora de Yucatán y Presidenta del PRI Nacional presentes varios expresidentes del PRI: Jesús Enrique Hernández Chávez , Víctor Gandarilla Carrasco, Martha Tamayo, Samuel Escoboza, Cenovio Ruíz, Ramiro Garza, Benito Flores Diaz y por su puesto Dulce Maria Sauri. –atentos-.

SEMANA CLAVE PARA KAMALA HARRIS, PRONTO DARÁ A CONOCER EL NOMBRE DE SU COMPAÑERO DE FÓRMULA

Es solo cuestión de horas. Kamala Harris revelará esta semana la identidad de quién ocuparía el cargo de la vicepresidencia si es elegida jefa de la Casa Blanca en noviembre. Por lo pronto, la primera reunión de la fórmula demócrata está prevista para hoy martes por la noche en Filadelfia, Pensilvania. Esta fórmula deberá visitar otros seis estados esta semana, los cuales serán claves para las elecciones del 5 de noviembre frente al republicano Donald Trump. La elección de quién la acompañará como fórmula es crucial para la actual vicepresidenta y candidata, porque quien sea su vicepresidente le permitirá atraer a un electorado más amplio que el que ya se inclina por ella y ayudar a compensar los puntos débiles de su campaña. No la perderemos de vista.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx