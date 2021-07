Países con índice más bajo de vacunación se concentran en un continente

Hasta este 15 de junio, se han administrado más de tres mil 540 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo, “en teoría”, pues si bien el recuento es a nivel mundial, el mapamundi muestra un marcado rezago en regiones de África, Asia y Sudamérica.

De acuerdo a un recuento de New York Times en el que utiliza datos del proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford, aunque la tasa mundial es de 46 dosis por cada 100 personas, las cifras de cada una de las naciones muestran otro escenario muy diferente.

El NYT asegura que el 85% de las vacunas que se han administrado en todo el mundo se han aplicado en “países de ingresos altos y medianos altos”. En contraste, solo el 0.3% de las dosis las han recibido en países de bajos ingresos.

¿Cuáles son los países más rezagados en la vacunción?

La estadística señala que los países con tasas de vacunación más bajas se concentran en África, pues solo Marruecos figura con una tasa de 56 dosis por cada 100 personas al haber administrado poco más de 20.3 millones de dosis.

Las siguientes tasas más altas son las de Guinea ecuatorial, con 21 dosis por cada 100 personas; Botswana, con 12 dosis por cada 100 personas; y Zimbabwe, con 11 dosis por cada 100 personas.

Por el contrario, las 10 naciones con las tasas más bajas del continente y, en la mayoría de los casos, del mundo son Congo y Chad, con 0.1 dosis por cada 100 personas; Burkina Faso, con 0.2 por cada 100 personas; Benin, con una tasa de 0.4; Sudán del Sur, con 0.5; Camerúm, con 0.6; Madagascar, con 0.7; Mali, con una dosis por cada 100 personas; Zambia, con 1.2; y Guinea-Bissau, con 1.3 dosis por cada 100 personas.

Además, en áfrica también existen países que no han iniciado una campaña de vacunación masiva. Mientras tanto, se aguarda al esperanzador mecanismo COVAX, que promete a los países menos ricos un acuerdo de intercambio con el objetivo de proveer de dos mil millones de dosis a finales de este año.

¿En qué continente se han aplicado más vacunas?

Tal y como fue evidenciado en el caso de África, existen grandes diferencias en el ritmo de vacunación entre los continentes. A la cabeza de la lista gracias a su acelerada aplicación de las vacunas se encuentra América del Norte, que puesto a su población 78 dosis por cada 100 personas.

Le sigue Europa, con 77 dosis por cada 100 personas; Sudamérica, con 51; Asia, con 48; Oceanía, con 27; y África, con 4.2 dosis por cada 100 personas.

¿Cuáles son los países que más vacunas han aplicado?

Entre las naciones que tienen las tasas más altas de vacunación se encuentran: