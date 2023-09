¿Cuáles son las sanciones por no contar con placas vigentes en Edomex?

Circular sin tener placas actuales se ha convertido en un martirio para los automovilistas del Estado de México, ya que las infracciones resultan muy costosas.

"Yo creo que este chistecito te anda saliendo hasta en 5 mil pesos, pues te recogemos las placas, ameritas una infracción y corralón, y además el gobierno del estado te obliga a cambiar tus placas, pero además a liquidar adeudos", comentó un elemento de tránsito al ser cuestionado sobre el tema.

En los últimos meses, agentes de tránsito en Toluca han emprendido una "cacería" en contra de automóviles que no actualizaron sus placas. El problema no sería mayor si aquellos automovilistas que no cuentan con sus placas vigentes tuvieran que pagar solo una infracción, pero a ello se suma el corralón, de acuerdo a estipulado en la gaceta de gobierno.

"Efectivamente los infractores de la norma no solo son multados y se les retira la placa, sino además por ley deben ser remitidos al corralón, eso es lo marca el reglamento de tránsito", comentó un policía de tránsito el cual detalló que la infracción equivale a una multa de hasta dos mil pesos sin contar con la remisión al corralón.

De acuerdo con información del gobierno municipal de Toluca, los conductores que circulan con placas no vigentes o no portarlas, amerita una multa superior a los de 2 mil pesos, así como la remisión del vehículo al corralón más cercano, el proceso de recepción, remisión y liberación de las mismas.

Cabe resaltar que todo éste procedimiento está apegado al artículo 118 fracción I del Reglamento de Tránsito del Estado de México vigente, por lo que las oficiales de la Dirección de Sustentabilidad Vial de Toluca sólo cumplen con su deber y realizan el procedimiento correspondiente.

De tal suerte que los automovilistas deben cumplir con el cambio de sus placas cuya vigencia viene en la tarjeta de circulación y con las demás disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.

¿Cómo es el proceso de infracciones?

Según el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, una vez que la oficial formula la infracción por placas vencidas, el Departamento de Infracciones de la Dirección de Sustentabilidad Vial recibe la o las placas retenidas, así como el ticket de la infracción, una copia del inventario descrito por la empresa de grúas y, en ciertos casos el Informe Policial Homologado elaborado registrándose en el Libro de Gobierno.

Acto seguido, se captura un registro electrónico que contiene los documentos descritos anteriormente, además de empaquetar las placas en sobres que se sellan y rotulan para enviarse junto con un oficio Dirección del Registro Estatal de Vehículos de la Secretaría de Finanzas estatal y de resguardar el acuse de recibo de estas.

Además de indica en el registro único el estatus de entregada y marcando el número de oficio con que fueron entregadas, todo este proceso en un periodo no mayor a cinco días hábiles.

Es así que el automovilista infractor no solo tiene que pagar la infracción sino además el corralón para la liberación del vehículo y además al momento de liberar sus placas, hacer el cambio de las mismas y si existe un adeudo de años anteriores, liquidar para contar con placas nuevas.

