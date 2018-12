El Chapo Guzmán se pone feliz al ver a sus gemelas durante el juicio

Luego que su ausencia, Emma Coronel reapareció en la corte donde se lleva a cabo el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, pero esta vez le dio una gran sorpresa a su esposo.

Coronel asistió a la audiencia de este jueves acompañada de sus hijas, lo que provocó que el narcotraficante se emocionará mucho, incluso derramó algunas discretas lagrimas.

Mientras testificaba un oficial colombiano, Guzmán Loera se desentendió del juicio para ver a sus hijas y mandarles besos.

Mientras él las saludaba con las manos, ellas amorosamente le respondían, así su rudo semblante desapareció por unos momentos, llevándose las manos a los ojos para evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas.

No le importó su juicio

La inesperada visita de las menores provocó que se desentendiera del juicio por aproximadamente 15 minutos, incluso los reporteros se hicieron a un lado para evitar bloquear la vista entre el capo y sus hijas.

De acuerdo con diversos corresponsales que cubren el juicio del capo mexicano, es la primera vez que El Chapo muestra algún tipo de sentimiento y reacción.

Antes de que el juicio iniciara El Chapo pidió permiso para poder abrazar a sus hijas, sin embardo, el juez Cogan negó la solicitud, tal como sucedió con Emma Coronel, de acuerdo con el reportero del New York Times, Alan Feuer

La audiencia de este jueves es la última del año, por lo que el juicio será reanudado el próximo jueves 3 de enero.