El cigarro y la pobreza, los factores para padecer cáncer de pulmón

En el 2018 se registraron 9 mil casos de personas con cáncer de pulmón en México, de las cuales murieron alrededor de 8 mil, donde la primera causa fue fumar tabaco, como también la exposición a la combustión.

En el marco del Día Internacional de Cáncer de Pulmón, que se conmemora el del 17 de noviembre, Olga Rivera Cortéz, especialista en neumología en adultos, aseguró que el cáncer de pulmón es letal y prevenible, ya que a que es originado por algo que las mismas personas provocan, como fumar.

“Fumar es la primera causa de pulmón, ahora ya se sabe que existen otras causas, donde hasta un 45% de las personas que no fuman pueden tener cáncer de pulmón y esas aquí en México principalmente se relacionan en la exposición al humo de leña”, explicó.

En México lamentablemente el cáncer de pulmón es relacionado con la pobreza, comentó, dado que en los pueblos utilizan constantemente la leña para cocinar, o en invierno para protegerse del frío.

“Se sabe que la causa del cáncer de pulmón a nivel mundial es el tabaco, pero en otros países también es la exposición a la combustión en esos productos, como la leña, el carbón entre otras”, precisó.

La especialista considera que desafortunadamente algunas unidades de salud en México no cubren el cáncer de pulmón, precisamente porque se piensa que es provocado por las personas.

“Esto es algo muy malo, porque todas las zonas al norte y sur del país que viven del uso de la leña ellos no es que se quisieran provocar, sino que no tenían otra opción para calentar el hogar o incluso trabajar. Es demasiado lo que se puede hacer por las personas porque es prevenible, no es como otro tipo de cáncer que se asocian a la cuestión genética”, agregó.

La esperanza de vida para una persona que presenta cáncer avanzado es un 6%, pero para quienes se encuentran en las etapas iniciales cuentan con la ventaja del 50 al 60% de supervivencia.

“Desafortunadamente llegan cuando están en las últimas etapas, son cuatro etapas, si las detectamos en la uno o en la dos aún hay mucho que hacer por el paciente y en la tres y cuatro sí hay tratamiento y hay mucho que hacer por el paciente, pero la supervivencia es menor”, señaló.

La ventaja de su detección oportuna es que en las etapas tempranas los síntomas no suelen presentarse con regularidad, aunque sí suelen confundirse con alguna otra enfermedad.

“El problema de sus síntomas es que son muy vagos, muy fácilmente confundibles con otra cosa, por ejemplo la tos persistente, tos con sangrado en la flema, dificultad para respirar, la fatiga, puede haber una respiración silbante, entonces los asocian a otras enfermedades pero no al cáncer, aunque el detonante es que empiecen a perder peso”, mencionó.

Dejar de fumar es la principal recomendación, como también el cigarro electrónico, que de igual manera la persona se expone a las sustancias químicas que contiene esta combustión.

“Todo paciente que deja de fumar se beneficia desde el primer día que deja de hacerlo, el mayor beneficio es a largo plazo; se dice q cuando un paciente lleva 10 años sin fumar es considerado no fumador, pero ese paciente puede recuperar mucho de lo que pudo haberse dañado si hubiera continuado fumando”, agregó.

Finalmente, indicó que a partir de los 50 años las personas son más propensas a padecer cáncer de pulmón, de las cuales son detectadas por lo general en etapas avanzadas.