En la cancha

El momento de decisiones se acerca en la Selección y tal vez la determinación más complicada para Juan Carlos Osorio será qué hacer con el caso de Gío dos Santos. Es un jugador de clase, de élite, que entre lesiones musculares y a veces desidia ha quedado a deber. No ha actuado en últimas fechas y será importante la honestidad que se dé en la reunión entre Osorio y el jugador para ver por los intereses del equipo nacional. Gío cuando fisicamente anda, es un jugador desequilibrante. Lo que preocupa aquí es su falta de actividad en las últimas semanas y que esta temporada ha sido, al momento, de regular a mala para él por la inactividad. Quedan 27 elementos tras la baja de Araujo. Tendrán que venir 4 recortes para llegar al número mágico de los 23, donde creo que la gran incógnita es precisamente la de Gío.







TRES JUEGOS ANTES

DEL MUNDIAL

Para el juego del lunes contra Gales, poco se podrá esperar del combinado nacional en cuanto a mostrar lo que pretende para Rusia. Primero porque los jugadores se han ido incorporando de a poco, segundo porque las armas, sobre todo el balón parado, no se muestra mucho, y terceroporque tengo la impresión de que tanto en este juego como en el de Escocia en el Azteca y el de Dinamarca en Copenhague, no mostrará su cuadro titular Osorio para abrir el Mundial el 17 de junio frente a Alemania. Más bien creo que nos dejará ver un trabajo por líneas, pero no el once completo, ya que eso entiendo y vislumbro en la plática que tuvimos en Medellín y que saldrá al aire por Fox Sports el próximo 8 de junio.







ME GUSTA

El desparpajo de Carlos Vela me gusta en la víspera del Mundial. Con esa bohemia que le acompaña, donde no toma nada en serio, Carlos habla de querer disfrutar el Mundial y llegar adonde no se ha conseguido antes en la historia. Vela esta feliz en Los Ángeles. Ha anotado grandes goles y si él disfruta su profesión, seguramente aportará bastante al equipo Tricolor en el ya cercano Mundial de Rusia 2018. Vela es un jugador diferente y estando al 1000 es de los que pueden marcar indiscutiblemente la diferencia.







EL ASUNTO CHIVAS

Es el único que distrae de cara al Mundial. Por lo visto y escuchado en estos días, Matías Almeyda está más fuera que dentro del proyecto de las Chivas. Es claro que la falta de economía y de refuerzos no animan mucho al Pastor para seguir al frente del Rebaño y la comunión que tiene con los jugadores será sólo historia, ya que realmente no se ve por dónde pueda continuar al frente con las vicisitudes que encuentra en el camino. Juró y perjuró que estaría al frente en el Mundial de Clubes, pero esto parece más una promesa proselitista que una realidad, para estar acorde a los tiempos que vivimos.







PREGUNTA.-

De tin marín, de do pingüé, ¿quién causará baja del Tri?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO







PD.-

Gran Día de Medios el que organizó SUM Marketing para la Selección Mexicana en la ciudad de Los Ángeles. Saben su negocio.