Entre piernas y telones

Los clásicos, afirma el escritor Ítalo Calvino, lo son porque en cualquier época y lugar tienen algo que decirnos. Los clásicos van más allá del tiempo y del espacio.

Esto viene a colación porque al ver Los miserables lo primero que cruza por mi mente es la vigencia brutal que tiene una historia escrita hace más de 150 años y convertida en musical hace poco más de 3 décadas.

Temas como pobreza, justicia, prostitución, acoso, honor, abuso, lucha por ideales, entre otros muchos, son los que abordó Víctor Hugo en esta historia ubicada en la Francia del siglo XIX y que son los que hoy en día siguen vivos, en la mayoría de los casos lastimosamente en el mundo entero, y más concreta y dolorosamente en nuestro país.

Hoy, en los aún albores del siglo XXI, parece ser que los personajes y las situaciones que creó Víctor Hugo pudieran existir y suceder aquí, a la vuelta de la esquina de nuestras casas, nuestras colonias, nuestros pueblos.

Con la producción de Ocesa Los miserables "regresa" a México absolutamente cambiada; de ahí las comillas porque resulta que este montaje es enteramente distinto a lo que vimos hace tres lustros.

Si bien la anécdota es la misma, al igual que la música, los arreglos y las orquestaciones son enteramente otros; acortes a la realidad escénica y al gusto del público de este naciente milenio.

Así como la orquestación cambió, lo hizo el resto de la producción: escenografía, iluminación, vestuario, diseño de audio, y un largo etcétera, más acorde a la velocidad de lectura escénica del público de hoy.

Es como si fuera cine, comentaban algunos espectadores con los que me tocó compartir función; los videos, las imágenes fijas, todo es sorprendente. La mejor definición de lo que vemos en escena, como lo dijo el diseñador original de la escenografía, Matt Kinley, es como un óleo en movimiento.

De verdad las 2 horas 45 minutos que duran los dos actos se pasan volando gracias a que la manera de contar esta historia le da un ritmo estupendo.

Obviamente esto no podría suceder si no hubiera materia prima, talento le llaman ahora, no de 100, sino de 200 de calificación.

Son 40 actores en escena, y cada uno de ellos es excelente. Oírlos cantar es quedarse con la oreja cuadrada, maravillada ante la fuerza interpretativa que encabezan Daniel Diges (Valjean), Nando Pradho (Javert), Morena Valdés (Fantine), Clara Verdier (Cosette), Daiana Liparoti (Eponine), Agustín Argüello (Marius), Andrés Elvira (Enjolras), Sergio Carranza (Thénardier) y Michelle Rodríguez (Madame Thénardier).

Tal y como está conceptualizado y montado podría resumirse en la frase de mi joven vecino de butaca: Pensé que nunca me iba a gustar y me fascinó.

Cierto, este montaje es un imán para la gente joven que como ese espectador creen que Los miserables es aburrido y para viejitos, y no solo no lo es, sino que es conmovedor, impactante, inspirador.

El mundo requiere de hombres-héroes como Valjean, Marius, Enjolras, y hasta el mismo Javert, fiel a sus principios hasta el último instante, que por cierto está plasmado en uno de los momentos más emotivos y conmovedores de esta obra, y mire que hay muchos en una cadena sin fin de buen teatro, buenos actores, buen libreto, buen montaje. ¡No se la pierdan!