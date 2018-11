Estuvo secuestrada en Xalapa la joven plagiada en Boca; ya la rescataron y hay 4 detenidos

La joven fue secuestrada el pasado día 12 cuando llegaba a su domicilio,Estos hechos fueron grabados por una cámara de videovigilancia. tras bajarse de un taxi y tratar de abrir la puerta de la casa donde vivía. En esos momentos llegaron los tripulantes de un automóvil blanco, quienes la subieron a la fuerza al vehículo.

El fiscal general Jorge Winckler indicó que la universitaria fue rescatada esta madrugada y que no se pagó rescate.

Sobre este caso precisó que que en la colonia Carolino Anaya, cerca de conocido centro comercial, Trascendió que en el operativo se detuvo a los autores del plagio, entre los que Lesley "N" estuvo secuestrada en una casa de seguridad ubicadaen Xalapa.se dijo está su exnovio.

Dijo además que fue asegurado el inmueble donde estaba plagiada la joven así como el vehículo utilizado para el secuestro, y que tienen el dato de que más personas participaron en el plagio.

Policiaca







Los detenidos sJonathan de Jesús V. C., José Armando M. O, así como Maura T. O. on el ex novio de la víctima de nombre Jairo Josep O. L., Los cuatro f ueron puestos a disposición de la autoridad Ministerial, para definir su situación jurídica, en tanto que la agraviada fue llevada con sus familiares.

El que forma parte de la Fiscalía Estatal, dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Yunes. rescate y las detenciones fueron realizados por elementos de la Unidad de Combate al Secuestro

Hay q indicó el mandatario estatal. ue tener confianza en la autoridad, la familia de la joven tuvo confianza y la autoridad actuó con la eficiencia, la responsabilidad y el sigilo que esto exige,

Señaló quey las personas detenidas sin duda son las responsables, precisó Yunes Linares en declaraciones para la radiodifusora XEU. la estudiante no fue lastimada. Está perfectamente bien, no fue lastimada, no fue agredida