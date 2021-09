Fama | Culpa a su padre de todo lo malo que le sucede

13 AÑOS TIENE EL HIJO DE FERNANDO CARRILLO Y EN VEZ DE OCUPARSE ¿CÓMO PUEDE SALIR ADELANTE EN UN FUTURO? LO ÚNICO QUE HACE ES CULPAR DE TODO LO QUE LE OCURRE EN LA VIDA A SU PADRE….

El hijo de Fernando Carrillo con Margiolis Ramos, Angel Gabriel ya tiene 13 años de edad y desde que nació se quedó prensado en la batalla campal de sus dos padres que se han dado hasta por debajo de la lengua, esta historia la hemos oído 1000 veces, una pareja se muere por tener un hijo pero la madre convenció por fin al hijo que se quite el apellido del padre, es decir ya pasaron al siguiente nivel de agresión, de odio y rabia en enfrentados en su batalla campal, por supuesto el joven se quiere desquitar del padre pues la mamá le dijo que no le va a dar manutención y mejor renunció a él para no seguir en esa destrucción…

Lo que es tragicómico es las razones que da la madre por las que el jóven se quiere quitar el apellido del padre: “A nuestro hijo le hacen bullying porque le dicen que el papá es feo y usa arete en el labio además que no le da de comer” ??????

Lo único en lo que no pensó la madre es, ¿cómo va a ser la vida ya futura de su joven hijo si odia a su padre y no quiere saber nada de él, en vez de estar viendo a sus 13 años de edad? ¿No sería mejor que en vez de culpar a Carrillo de todo lo que les ocurre en la vida, mejor se ocupen de que puede hacer Ángel Gabriel para salir adelante en un futuro?

JULIÁN FIGUEROA NUNCA ES GROSERO NI DÉSPOTA, ¡EN TODAS SUS RESPUESTAS SE VEN LOS GENES DE SU MAMÁ, MARIBEL GUARDIA: SENSATEZ Y HUMANIDAD SIEMPRE.

Julián Figueroa heredó de su maravillosa madre, de Maribel Guardia, lo inteligente y mesurado y cuando le preguntan por los “descuajes” de José Manuel Figueroa y su supuesta violencia contra su ex novia, Julián dice: “No voy a crucificar a mi hermano cuando el juez no ha dicho que es culpable y la sangre llama.”

TERMINARON DESPUÉS DE AÑOS DE NOVIAZGO ADRIAN DI MONTE Y SU MUJER

Adrián di Monte me dijo hace un año: -Nunca me voy a separar de mi esposa Sandra Itzel, cocina delicioso, no me cela, me consiente, me cuida demasiado y ahorra nuestro dinero y todos los hoyos son iguales, no sacrificaré mi relación por un calentón”. Hoy Adrian di Monte lleva 3 meses separado aunque concursará en un reality de baile con quien vivió 10 años antes de separarse. Resulta que dice que se dio cuenta necesita su espacio pero ahora que bailarán juntos asegura: “Tengo que ser fuerte para no nublarme ni cambiar mi decisión”. En pocas palabras se le acabó el amor de tanto usarlo efectivamente y quiere estar consigo mismo y ser libre a pesar de que otra como Sandra Itzel no la va a encontrar pero si él necesita su espacio, ¡orale, ve y encuéntralo!