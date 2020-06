El medio artístico lamenta la muerte de Héctor Suárez, icono de la comedia

El medio artístico está de luto tras la muerte del emblemático comediante Héctor Suárez a los 81 años de edad.

Las reacciones de los famosos no se hicieron esperar y externaron sus condolencias a la familia Suárez, que pidió comprensión y tiempo para vivir su duelo.

“México pierde uno de los grandes de la comedia. Un artista que no pasó inadvertido a lo largo de seis décadas”, expresó la actriz María Rojo, quien en 2012 compartió créditos con el fallecido actor en la serie El Albergue., en la que interpretaron al matrimonio formado por Esperanza y Liborio Menchaca.

“Para mí, Héctor Suárez es uno de los actores más importantes en la comedia en México, deja huella por supuesto. Él no es otro actor que se murió. Al igual que otros compañeros, somos admiradores de su trabajo en el cine, en la televisión y en el teatro. Héctor era un ser muy inteligente, con un oficio maravilloso; México siempre ha tenido grandes cómicos, es un patrimonio cultural social, pero Héctor es uno de los artistas insustituibles, desde luego”.

María Rojo destaca el buen desempeño de Héctor Suárez vestido de mujer como Zoila en el programa Qué nos Pasa y como Martina en la obra de teatro La Señora Presidenta, que estelarizó en 2018.

“El actor o actriz acostumbra vestirse de mujer desde el Teatro de Shakespeare. Y la gran caracterización que hizo de Martina, al igual que Gonzalo Vega, es de aplaudirles porque no es fácil usar tacones de mujer y ambos los llevaron con suma dignidad y orgullo femenino”, agregó la actriz, quien mandó condolencias “a su hermano Alejandro Suárez, su viuda Zara Calderón, a sus hijos mayores Héctor y Julieta Suárez Gomís, Rodrigo e Isabella Suárez Calderón y sus nietos”.

Michelle Morán, quien fue su manager en los últimos siete años, lo recuerda como “un gran ser humano, una persona y un artista bien querido, con una familia muy hermosa, que ahorita necesitan espacio para asimilar la pérdida del esposo, del padre y el amigo. Un jefe y amigo muy cercano, fue muy grato y un honor trabajar para él y tener su confianza”.

Sumamente afectada, la representante agregó: “tengo la cabeza en Marte. No puedo hablar mucho de don Héctor, apenas iniciamos el duelo; más tarde daremos más información sobre él”.

El productor Guillermo Wiechers, con quien montó sus últimos proyectos teatrales, Los Locos Suárez y La Señora Presidenta entre 2015 y 2018, comparte que fue admirador de Héctor Suárez desde la infancia.

“Mi acercamiento hacia él es porque desde que contaba con cinco años de edad, decidí hacer teatro por dos personajes que veía en la televisión: Verónica Castro y Héctor Suárez padre. Por ellos me dediqué al show bussines. Independientemente de la amistad generosa que mantuvimos desde 2010, me permitió ser su productor, su manager durante tres años y medio, un día sonó mi teléfono y era don Héctor, me dijo que quería hacer teatro con su hijo”.

Wiechers recuerda que en la producción de Los Locos Suárez, el veterano actor debutó como standupero. “La temporada era para cinco semanas y acabamos haciendo dos años, con gira en el país y en Estados Unidos, nos fue extraordinariamente bien. La experiencia fue espectacular, porque aunque a don Héctor le digo Tío Colibrí en nuestras convivencias era mi sobrino más bien portado, a cada rato me invitaba a ir a por un capuchino y algo de pan dulce, le encantaba el dulce, íbamos al cine y me pedía que fuéramos a las palomitas, como niño”.

El productor advierte que así como Héctor Suárez fue muy inocente para algunas cosas, “tenía una agudeza mental como creador de personajes, como escritor de proyectos, como director de escena”, y lo reconoce como su padre.

“En el ambiente artístico tengo de madre a Susana Alexander y como padres a Héctor Suárez Hernández y Héctor Bonilla. Héctor Suárez hizo un tipo de comedia que se adelantó a su tiempo y por adelantarse, provocó incomodidad en las altas esferas del poder, estuvimos amenazados de muerte cuando colaborábamos en el programa de Carmen Aristegui, ya que semanalmente Héctor decía lo que pensaba a través de sus personajes como Doña Zoyla, El No Hay, Flanagan, El Burócrata. Siempre fue un guerrero, valiente, sin pelos en la lengua, sin filtro, era un hombre extraordinario”, agrega.

“No me cansaré de decirle a don Héctor Suárez el soldado de la actuación. Deja un legado de por lo menos cinco toneladas y de cariño. Mi Colibrí: recibe mi agradecimiento eterno, nos encontraremos más adelante, para volvernos a reír de lo inusitado. Te quiero siempre”, concluyó Guillermo Wiechers, productor teatral.

Se desbordan condolencias en Twitter

A primer hora, Andrea Legarreta tuiteó una foto en la que está acompañada de Héctor Suárez con otras grandes personalidades y dijo sentirse afortunada por haber coincidido con el comediante.

Ver esta publicación en Instagram Afortunada de haber compartido tantas risas y experiencias con Don Héctor... Afortunados todos los que pudimos escuchar sus anécdotas, con ese humor que sólo él tenía!! Afortunada de haberme sentido familia por el amor que me dieron y como me “adoptaron “. TODO MI AMOR para ustedes!! Dios con ustedes SIEMPRE!! Los abrazo fuerte desde el fondo de mi alma mi Peloncito @pelongomis ... Mi admiración eterna al ENORME #DonHéctorSuárez 🙏🏼🤍 Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el 2 de Jun de 2020 a las 7:53 PDT

Por su parte, Lalo España llamó al famoso por sus frases como “chicharrón de puerco y puerca”, como genio loco y además mencionó que fue él quien lo inspiró para estudiar actuación y convertirse en comediante.

Lo he dicho en muchas entrevistas y él lo supo en vida. Uno de los personajes que me inspiró para estudiar actuación y dedicarme a la comedia... Héctor Suárez. Fuiste una gran escuela para muchas generaciones. Genio, loco, y un actorazo. Buen viaje querido Héctor. Q.E.P.D. 🎭 🙏 pic.twitter.com/pQXNHqYwxb — Eduardo España (@laloespana) June 2, 2020

Alexis Ayala, Victor Trujillo, Arlete Pacheco y Mónica Garza son algunas de las personalidades que han mostrado su sentir ante la pérdida del icono de la comedia mexicana, quien no sólo interpretó personajes, sino dejó huella en la sociedad con cada una de sus apariciones en la televisión y cine.

QDEP DON HECTOR SUAREZ TALENTO INVALUABLE, MAESTRO EXIGENTE Y GENEROSO AMIGO.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/LHwkRnElqK — Alexis Ayala (@ayalaalexis) June 2, 2020

El gran maestro Héctor Suárez ha muerto. Pionero, brújula, artista del llanto y la cosquilla.

Actorazo.

Tres telones con ovación cerrada, para ti.

Homenaje, querido Héctor.



(1938-2020)🎭 pic.twitter.com/VYTc0kqhj3 — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) June 2, 2020

Un recuerdo con el gran @hectorsuarez en la película #valentinlazaña QEPD se va un grande 🙏🏻 pic.twitter.com/bSuzMvrGf0 — Arlette Pacheco (@ArlettePacheco) June 2, 2020

Partió el mejor comediante en la historia del espectáculo en México, el más creativo, arrojado, polémico, inteligente, pasional y cercano al pueblo; con su inmedible talento hoy Héctor Suárez descansa en paz. pic.twitter.com/p4cXx1t4m3 — Monica Garza (@monicagarzag) June 2, 2020

"Héctor Suárez fue un referente no sólo de humor sino de reflexión sobre el carácter de los mexicanos", publicó el escritor y periodista Sergio Sarmiento en su cuenta de Twitter.

Como es costumbre, la Secretaría de Cultura de México expresó sus sentidas condolencias hacia el actor de quien destacó que "construyó una prolífica trayectoria en cine, televisión y teatro".



Asimismo, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó una lista con sus películas más icónicas y se despidió del intérprete con un mensaje de reconocimiento.



Por su parte, el Instituto Mexicano de Cinematografía recordó algunos personajes más representativos del actor para darle el último adiós.



"Querido Tirantes: gracias por la cábula, por los delirios que volvías alta comedia. Gracias por películas como 'Lagunilla mi barrio' o 'El mil usos', en las que movías a la risa y el coraje con igual desparpajo. Buen viaje, Héctor Suárez. Sigues en nuestras pantallas", escribió el instituto en redes.



Por su parte, el expresidente mexicano Felipe Calderón escribió un breve mensaje: "Descanse en paz Héctor Suárez".



"Cuando ves lo simple y básica que solía ser la comedia en México en los 80s y 90s, es fácil comprender porque alguien como Héctor Suárez se diferenció tanto del resto y destacó con su estilo de humor crítico y punzante. En paz descanse", comentó un seguidor del actor en Twitter.

Con información de Andrea Esparza | El Sol del Centro y EFE