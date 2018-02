La actriz mexicana Angélica Vale vuelve a las telenovelas

Después de protagonizar La fea más bella, una de las telenovelas de mayor éxito de Televisa, Angélica Vale aplaude que se hagan personajes para actrices que han pasado los 40 años, que puedan reflejar a una mujer más actual y normal.



Durante una presentación a medios en la televisora en la que se realizaran las grabaciones de la novela, la actriz aseguró sentirse muy feliz y afortunada de que el productor Carlos Moreno haya pensando en ella para interpretar un personaje que no sea “el de mamá o de abuela”.

“No hay muchos papeles para nosotras, a menos de que vayas de mamá o de la abuela. Y creo que no tiene nada de malo cumplir 40 años, al contrario me siento mucho más segura. Es mucho más divertido y es una época muy divertida de la mujer”, comentó la protagonista, quien de buen humor aseguró que los 40 son los nuevos 20.

Y mañana será otro día es una historia escrita por Marta Carrillo y Cristina García, bajo la producción de Carlos Moreno, quien reveló sentirse honrado de traer de vuelta a la actriz, “a casa, a Televisa es para mí un honor darle la bienvenida de nuevo”.

La historia de la telenovela se centra en Mónica (Angélica Vale), una mujer profesionista comprometida con su trabajo y enamorada en secreto de su jefe. La vida de la mujer dará un cambio inesperado después de celebrar su cumpleaños número 40.

Sobre su personaje, la actriz comentó sentirse muy cómoda, pues desde el momento en el que le ofrecieron el proyecto no hubo requerimientos específicos para interpretar al personaje.

“Una de las cosas más importantes es que mi personaje, era yo completamente. Cuando me dijeron que me viniera, no me dijeron que tenía que pesar 25 kilos para el papel. Sino que me dijeron es una mujer normal de 40 años, por eso dije inmediatamente que si”, explicó la actriz, quien espera que las mujeres se puedan identificar con este personaje.

Además de “la Vale”, como es llamada por sus amigos, el elenco de la telenovela está integrado por Diego Olivera, Alejandra Barros, Ana Layevska, Diego de Erice, Andrea Escalona, Miranda Kay, Nuria Bages, Emmanuel Palomares, Florencia de Saracho y Socorro Bonilla, entre otros actores.

De acuerdo con el productor de Y mañana será otro día, se tiene planeado que la telenovela salga al aire el próximo 16 de abril, en el horario de las 16:30 horas por Las Estrellas.