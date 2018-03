La Clave Del Sol

Tania Avilés



Chicocheismo, un homenaje al Dios de la Fiesta

“Tenía una personalidad que imponía donde quiera que llegaba, por esa calidad humana, entregado siempre a la gente, arriba y abajo del escenario era el mismo, tenía los pies bien puestos en la tierra y sabía de dónde venía”, así recuerda Marco Hernández, productor y sobrino de Chico Ché, a su tío.

Chico Ché fue el músico tabasqueño más popular de los años setenta, vestido con overoles y lentes, el cantante impuso un estilo único junto con sus temas que reflejaban el México de aquella época, pero que aún siguen estando vigentes y que incluso han formado parte de la cultura popular mexicana.

Y para rendir un homenaje al también llamado Dios de la Fiesta, pero además para acercarlo a las nuevas generaciones, hace unos días fue lanzado el disco Chicocheismo, con la participación de destacados músicos como Celso Piña, Dr. Shenka, Roco Pachucote, Jessy Bulbo, Kenny y los eléctricos, Pato Machete, Agrupación Cariño, Sonido Gallo Negro, Salón Victoria, Triciclo Circus Band, entre otros.

Los productores Marco Hernández y Mauricio Rosas me platicaron en entrevista, cómo fue el proceso para dar vida a este proyecto, que venían planeando desde hace más de 10 años.

Marco: Se llevó un rato la realización, la producción, la post producción, la mezcla, fue mucho tiempo.

Mauricio: Había mucha tarea por hacer, todos los músicos dijeron que sí, pero no dijeron cuándo, fue un proceso de meses, pero se dio y fueron muy pocos que por agenda no pudieron, todos cuando se les invitó aceptaron desinteresadamente, enseguida se pusieron la camiseta del proyecto, sin disqueras, sin managers, son artistas super auténticos, super sencillos, con carreras de más de 25 años.

EL DISCO



Este nuevo material ya está disponible en plataformas digitales, incluye 23 temas y a decir de los productores, el material rompió con las reglas establecidas de cómo se hace un disco.

Marco: Tú escuchas el sonido y nunca te vas a imaginar lo que hay detrás, lo hicimos con pocos recursos económicos, pero fue la creatividad y el apoyo lo que prevaleció. Yo oía la rola y decía esta le queda a tal artista, me imaginaba hasta el arreglo, así se fue dando un tema y otro, y tuvimos que parar en 23, porque si no, hubiéramos hecho 46.

CADA TEMA TIENE SU ANÉCDOTA

Mauricio: Kenny se portó como una reina, fue al estudio, lloró en el estudio, se emocionó, nos emocionó a nosotros, lloramos, hizo un gran tema con "Quiéreme".

¿QUÉ PASÓ CON “QUIÉN POMPO”?

Marco y Mauricio confesaron que el tema que lo catapultó al éxito, no le gustaba a él, pero lo tocaba porque tenía que hacerlo, y curiosamente, no pudo estar en el disco, por razones ajenas a ellos.

Mauricio: Es un tema que se le entregó al artista (de quien prefirió no dar su nombre), que le correspondía, pero por agenda no se dio, lo que no estuvo padre es que no nos avisara que no lo podía hacer, fue lamentable porque lo pudo haber usado otro artista y no se grabó.

Sin embargo, el productor lanzó una convocatoria para las bandas que se quieran sumar, sin importar si son o no profesionales, y dijo que el mejor grabará el tema para que salga en un DVD que tienen planeado lanzar.

MÁS ALLÁ DE LOS ÉXITOS

Marco: Este disco no es sobre los éxitos, los metimos la mayoría porque la gente los espera, pero en realidad queríamos mostrar lo que él era más allá de las canciones de fiesta, puedes encontrar románticas, rock and roll, canciones de protesta, el mismo productor que tenía nos ha dicho que a él le gustaban las canciones con mensaje social y las de fiesta no las quería ni grabar.