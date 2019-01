Mariana Garza de Timbiriche se divorcia de su esposo ¿por bisexual?

Mariana Garza y Pablo Perroni confirmaron su divorcio luego de que una revista publicara una nota en la que aseguraba que el actor era bisexual, y que la cantante había descubierto unos mensaje de texto en los que él se mensajeaba con otros hombres.

Juntos en el Teatro Milán, espacio donde ambos son socios y que inauguraron hace cinco años, la cantante y el actor ofrecieron una conferencia de prensa donde aclararon estos rumores, destacando que su separación nada tiene que ver con esta nota, la cual tacharon de falsa.





Celebridades Pandora está de regreso, preparan disco con baladas, bachata y regional mexicano

Durante la conferencia, Mariana Garza leyó un escrito en el que habló sobre cómo ambos se conocieron, se hicieron amigos y empezaron una relación amorosa, misma que dio como fruto a una hija que ahora tiene 10 años.

Ahí mismo aseguró que siempre ha “sabido quiénes son, quienes fueron las parejas anteriores de Pablo. Me enamore del gran hombre que es, un gran ser humano, tengo una hija con él. (…) No hay engaños, no hay sorpresas, no hay descubrimientos en ningún celular, no me puse a revisar su celular; no se descubrió ninguna de las cosas que la nota publicó”, y destacaron que nunca hubo alguna infidelidad.

La también actriz comentó que su separación nada tiene que ver con la publicación de la revista, pues desde hace meses están distantes. Y destacó que la relación entre ambos continúa como padres y socios del Teatro Milán. “Pablo y yo nos tenemos; tenemos amor, respeto, aceptación, admiración… Estamos orgullosos de formar una mancuerna”, dijo.

Cuando Perroni fue cuestionado si era homosexual, el protagonista de Las cosas maravillosas se limitó a decir: “Yo no creo en las etiquetas. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano, y me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de un hombre o de una mujer”.

“Estamos en 2019, que estemos especulando, preguntándonos, apuntando dedos a estas alturas me parece muy triste porque hoy en día está comprobado que te enamoras de la persona, de lo que es, de lo que representa”.

Perroni aclaró que desde antes que comenzaran su relación, tanto Mariana como él estaban al tanto de esta situación. “Cuando nos conocimos esa era nuestra realidad, decididos asumirla por el amor que nació”, señaló.



OMG! Paulina Rubio expresa “su amor” por Trump y la tunden en redes

Gossip [Video] Thalía se renueva con Gente de Zona; estrena su nuevo sencillo Lento

OMG! El amor de su vida y otras revelaciones de “La Novia de México”