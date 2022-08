“Nos han mentido”: familias de mineros atrapados en Sabinas piden ayuda internacional

Sabinas, Coahuila.- Las familias de los 10 mineros que permanecen atrapados en el pozo El Pinabete de la mina de carbón que colapsó hace 10 días en Sabinas pidieron este sábado la ayuda e intervención de rescatistas extranjeros y criticaron el actuar de las autoridades mexicanas.

Además, acusaron que han sido engañados por el Gobierno de México y todo lo que se publica en redes sociales de las dependencias es para hacer alarde de que hay avances sobre el rescate.

En conferencia de prensa, señalaron que hay lentitud en los trabajos de rescate, pues el tiempo avanza y son más de diez días en que no se logra encontrar a los trabajadores.

Gabriel Rodríguez Palomares, hermano de Margarito Rodríguez Palomares, externó que “la autoridad nos dice que nos esperemos, nos esperemos, que falta mucho, que falta poco, nosotros lo que queremos es ayuda, que nos ayuden ya sea por el extranjero o donde se pueda, pero tratar de sacar a los familiares”.

Aseguran que es mentira que les brindan información cada tres o cuatro horas / Foto Arturo Salazar | El Sol de La Laguna

"Nosotros no quisimos dar información, ni nada, porque en cierta forma le quisimos dar su lugar a ellos (autoridades) de que nos ayudaran rápido, pero nosotros ya nos cansamos (de tantos días) y decidimos salir porque ya necesitamos a nuestros familiares", dijo por su parte Martha María Huerta, esposa de unos de los mineros.



"Si ellos no pueden, queremos ayuda de otra parte (extranjero)", expresó otra de las esposas de los mineros que se presentó ante los medios al tiempo que exigió una nueva presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser originarios de esta zona y quienes tienen un mejor conocimiento del complejo minero, son ellos quienes pudieran ingresar de mejor forma al pozo, pero denunciaron que no les permiten, que cada vez los alejan más y más de la zona cero.

“No nos dejan que participemos nosotros en ninguna manera, siempre nos retiran, nos retiran cien metros del pozo”, denunció.

Contrario a lo que las autoridades les han asegurado a ellos de que están cerca de ingresar y comenzar a realizar las maniobras de rescate, ellos reclaman que todo “sigue igual, que baja a 70, que falta un metro y nos traen con puras mentiras”.

Coincidió en que ya todos están desgastados y más cuando consideran que les han mentido en todo momento.

Sergio Martínez Valdés, hermano de Jorge Luis Martínez Valdés, subrayó que decidieron que era necesario hablar ante los medios de comunicación ya que las autoridades aprovechan que están todos juntos para darles información a medias.

“Nosotros sugerimos que metan bomba allá por (la mina) Las Conchas porque se está filtrando, porque la bomba está constantemente bajando y ellos nada más están atacando aquí, el agua está allá, yo pienso que por allá está una para el rescate por allá”.

Confirmó lo que se había vuelto rumor durante estos días, de que las autoridades no escuchan a quienes son nativos de este sitio.

“Nosotros le dijimos a la secretaria (coordinadora nacional de PC) que nosotros firmábamos un papel, nos hacemos responsable de lo que nos pase para que nos deje a nosotros bajar”.

Cuestionados sobre qué tienen pensado hacer para poner presión y exigir a las autoridades que haya una solución al respecto, comentaron “que metan equipo por Las Conchas, salimos con ustedes porque ya estamos desesperados de tantos días, nos traen a mentiras, mentiras y a más mentiras”.

Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz, dijo que les prometieron que este sábado les iban a brindar información a las 08:00 horas y no se dio, “no aparece, no la encuentran aquí adentro, no sabe qué pasa, ahora nos hemos dado cuenta que desde la una o dos de la mañana se paró una bomba del pozo 2 y no han hecho nada; no ha trabajado la bomba y no nos ha ido a dar una explicación, no nos dicen nada, nada más nos traen largas, largas y largas ya estamos cansadas”.

Los familiares aclararon que desde un inicio ellos se mostraron herméticos y respetuosos del trabajo que estaban realizando las autoridades, de alguna forma quisieron respetar y darle su lugar pero ya se encuentran cansados.

Quieren ingresar y que los pozos no tengan nada de agua

“Bajó un buzo y literal nos estaban haciendo un informe y le dije a la persona entonces qué esperan ustedes que el buzo entre hasta que el agua le llegue al tobillo, delante de todas las familias ella me dijo que sí”, refiriéndose a Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno de México.

Para los familiares la presencia de los buzos realmente no es necesaria, “sinceramente no, ya nos retiraron diez metros más de donde estábamos, quieren mover incluso a nuestras familias que están aquí”.

Señalan además que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) no tiene el conocimiento necesario para este tipo de situaciones.

“Nosotros necesitamos alguien que en realidad sepa la dimensión del problema y que nos ayuda y no que nada más nos traiga (a) largas, largas y largas, mentira tras mentira”.

Fotos en redes sociales son solo para alardear

“Todas las fotos que suben a las redes sociales es como para taparle el ojo al macho”, fueron las palabras de Claudio Mireles, quien externó con dolor que no haya avances reales sobre el rescate de los diez mineros atrapados en el pozo.

“Son mentiras, según ellos dicen que están trabajando pero realmente si los dejaran entrar (a los medios de comunicación) vieran que no se está trabajando, ellos nada más toman una foto y se van y publican que se está trabajando, pero en realidad no hay nadie trabajando ahí, los que están trabajando son familiares o amigos”.

Una de las razones por las cuales no han podido extraer la totalidad del agua es porque las bombas las apagan y se van a sus casas a descansar.

“Lo que pasa es que apagan las bombas y qué es lo que hace, que el nivel sube, si las bombas se mantuvieran prendidas todo el tiempo” el agua ya hubiera bajado más su nivel.

“Lo que quieren hacer es que el tiempo vaya pasando y se haga menos la esperanza, ya van 11 días y para la mitad ya debió haber estado el trabajo hecho”.

Además ventilaron que las autoridades que aseguran que se trabaja las 24 horas se trata de una mentira, ya que llegan y solo hacen un trabajo y se retiran.

Piden a AMLO que regrese

Dijeron que están confiados de que sólo el Presidente Andrés Manuel López Obrador es quien puede ayudarlos para que los trabajos se agilicen,

Le enviaron un mensaje al jefe del Ejecutivo federal para que regrese a Sabinas, Coahuila, y le solicitaron públicamente que así como ellos dieron la rueda de prensa para externar sus peticiones de ayuda, él también debería hacer los mismo.

Declararon que tienen temor de que las autoridades tomen represalias en su contra por haberse inconformado y levantado la voz.

Claudio Mireles señaló que por algo es que han sido distanciados los familiares de la zona cero en el complejo minero, por eso sería importante que los medios de comunicación pudieran ingresar a donde se están haciendo los trabajos de extracción de agua para que la información fluyera de la mejor forma.