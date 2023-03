Mujeres toman instalaciones del Centro de Justicia Penal de La Paz, BCS

En el marco del Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres realizaron pintas, pegaron carteles y quebraron vidrios en las afueras de las instalaciones del Centro de Justicia Penal de La Paz, en Baja California Sur.

A una sola voz las manifestantes gritaban “fuimos todas” a las afueras de institución.

Elementos de seguridad lanzaron gas lacrimógeno a mujeres en más de una ocasión, a su vez, personal de la misma institución lanzó piedras y objetos a mujeres que exigen justicia por quienes que han sido víctimas de feminicidio y por las que a diario sufren algún tipo de violencia de género.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” gritan mujeres de La Paz. En su rabia por exigir justicia, han quemado objetos y herramientas que lograron sacar del Centro de Justicia Penal.

Aún se encuentran manifestandose afuera de la institución. Foto: Adriana Márzquez | El Sudcaliforniano

