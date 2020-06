[Podcast] Es en serie | Carnaval en tu sillón. Las mejores series brasileñas en tu control

Escucha aquí el podcast ⬇

En esta “nueva normalidad”, donde viajar está muy limitado, las series nos permiten conocer otros lugares sin tener que salir de casa. Por eso, te recomendamos tres producciones brasileñas, cuyas historias te atraparán de inmediato.

Hard es la nueva serie brasileña de HBO. La producción cómica, adaptada de una serie francesa del mismo nombre, llega desde brasil presentando una situación que pondrá en jaque la vida de la protagonista con si inminente entrada al mundo del porno.

Sofía, protagonizada por la actriz Natália Lage, ve como su mundo se derrumba después de la muerte de su esposo. Después de este hecho trágico se da cuenta que la vida que vivía junto a él era una mentira, ya que en realidad estaba inmiscuido en la producción de películas pornográficas.

Pasando a la ciencia ficción, recomendamos 3%. Esta es la primer producción brasileña de Netflix creada por Pedro Aguilera. La trama se desarrolla en un futuro distópico en Brasil en el que a las personas se les da la oportunidad de ir al “paraíso” de un mundo dividido entre el progreso y la devastación, pero solo el 3% de los candidatos podrá vivir este privilegio.

En el caso de que el candidato/a supere con éxito las pruebas, se cancela todo vínculo con su familia y su entorno previo al reclutamiento. Este nuevo sistema de dominación de la población pondrá a prueba a los candidatos, pero habrá algunos que no estarán dispuestos a continuar con el sometimiento del proceso en un mundo totalmente desigual.

¿Te imaginas un mundo donde el crimen es prácticamente inexistente? Omnisciente presenta un futuro donde esto es posible, la única condición es estar vigilado personalmente por un dron las 24 horas del día.

Hay toda una generación que ha crecido en ese mundo y no ha conocido uno diferente. Una de esas personas es Nina, una becaria de Omnisciente, que al volver de casa un día se encuentra con el cadáver de su padre en el suelo con una herida de bala, pero el acta de defunción concluye que la muerte se debió a causas naturales. Legalmente no puede acceder a los archivos del dron de su progenitor, pero eso no impedirá que empiece a buscar respuestas, y nada la detendrá hasta que las consiga.

Si después de ver estas series quieres conocer más producciones brasileñas te recomendamos Coisa Mais Linda, Killer Ratings y El Mecanismo, que podrás encontrar en Netflix. En HBO también podrás ver Mandrake y Amazon Prime Video ofrece Calle Augusta.