Nunca sabemos qué esperar cuando un libro se adapta para crear una serie, pero algunos resultados nos sorprenden. En esta ocasión HBO es quien se lleva las palmas con el estreno más exitoso de su producción en España.

Patria es una serie basada en la aclamada y popular novela de Fernando Aramburu, Premio Nacional de Narrativa 2017. La expectación es enorme, de ahí que la preproducción y la adaptación del guion manejaran unos tiempos hasta ahora nunca vistos en la ficción española. Después de tres años de trabajo, ya está todo listo para el estreno.

Aborda el conflicto vasco desde el punto de vista de dos familias de un mismo pueblo, una en la que hay un asesinado por ETA y otra en la que hay un etarra asesino. A través de la visión de padres e hijos, narra la experiencia vital de cada uno durante varias décadas.

この投稿をInstagramで見る Conoce un poco más sobre el conflicto real detrás de #PatriaHBO. Disfruta el primer episodio en #HBOGOLA. HBO Latinoamérica(@hbolatam)がシェアした投稿 - 2020年 9月月30日午前8時14分PDT

Devils, una serie transmitida por el canal de Universal TV, está basada en la novela de Guido Maria Brera, I diavoli. Ambientada en Londres durante la crisis europea, esta serie cuenta cómo el director general de un gran banco estadounidense (Patrick Dempsey), da la bienvenida a un despiadado comerciante italiano (Alessandro Borghi). Cuando el italiano termine envuelto en una guerra financiera intercontinental que sacude Europa, tendrá que elegir entre aliarse con su mentor o enfrentarse a él.

この投稿をInstagramで見る Dominic Morgan es el pez más poderoso del mar de las finanzas. ¡Conócelo en el ESTRENO de #Devils! 💰 El 1 de octubre a las 22:50 MX/AR/CH/COL y 23:50 VZLA. #PatrickDempsey Universal TV(@universaltvla)がシェアした投稿 - 2020年 9月月28日午前7時00分PDT

Pasando a otra historia ambientada en Reino Unido, Netflix estrena la segunda temporada de Criminal: UK. Cada capítulo gira entorno a un sospechoso criminal y los intensos interrogatorios policiacos para que confiesen los crímenes que han cometido.

En esta temporada destacan las actuaciones de Kit Harington (Game Of Thrones) y Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), quienes lograr borrar cualquier rastro de los personajes que los hicieron famosos.

Pero si lo que buscas son series cortas y que se adapten perfectamente al formato de tu teléfono móvil, Quibi es una plataforma de streaming con una oferta innovadora. Aquí podrás encontrar contenido con el que podrás interactuar exclusivamente desde tu celular.

Un ejemplo es Wireless. La narrativa de esta serie te permite ver la historia desde dos perspectivas diferentes, dependiendo de la posición de tu dispositivo. Si lo colocas de manera horizontal podrás observar el panorama de toda la escena. Pero si colocas tu teléfono de manera vertical estarás viendo lo mismo que el protagonista ve desde su celular.

この投稿をInstagramで見る Anyone else get super nervous just rewatching this #Wireless scene? Just me? Quibi(@quibi)がシェアした投稿 - 2020年 9月月25日午後7時00分PDT

Entre las series exclusivas de Quibi puedes encontrar #FreeRayshawn, The Stranger, The Fugitive, Cup Of Joe, Kirby Jenner, Murder House Flip, entre muchas otras.