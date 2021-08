Gobierno de Bukele negoció con tres pandillas de El Salvador

El Gobierno de Nayib Bukele negoció con tres pandillas de El Salvador a cambio de mantener bajos los índices de homicidios en el país centroamericano, reveló una investigación del diario 'El Faro', que presenta un estudio de la anterior Fiscalía salvadoreña.

Señala que los fiscales encargados de la investigación bautizaron el caso como Catedral e incautaron documentos oficiales de Centros Penales luego de que este medio publicara, en septiembre de 2020, que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS13.

En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó a varios jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo y al fiscal general de aquel momento, Raúl Melara.

Sin embargo, el pasado 1 de mayo la Asamblea Legislativa, que ese día tomó posesión, destituyó a Melara y nombró a Delgado como el nuevo fiscal, quien, según la investigación de El Faro, "con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos".

Los fiscales descubrieron gran número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de Centros Penales salvadoreño, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, obviando protocolos legales de ingreso y dejándoles entrar sin identificarse, según la investigación de 'El Faro'.

La investigación fiscal era conducida, de acuerdo con el medio, por el Grupo Especial Antimafia (GEA), liderado por Germán Arriaza y quien seleccionó a cuatros fiscales para integrar un equipo e investigar las negociaciones entre políticos del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y pandillas.

En uno de los audios publicados, grabado el 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar en la cárcel y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos. "A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento", puede escucharse.

Algunos de los funcionarios señalados como negociadores son Dennis Salinas o Suecy Callejas, ahora diputados por Nuevas Ideas. El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, organismo adscrito al Ministerio de Gobernación, acompañó en varias ocasiones a los encapuchados.

Bukele ha hecho de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado uno de sus principales caballos de batalla, celebrando en varias ocasiones que el país haya completado un día sin ningún homicidio. En el tiempo que lleva en el cargo, la cifra de homicidios ha disminuido de forma acusada.

Negociación con barrio 18 y demandas

En este nuevo texto, el periódico digital afirma que dichas negociaciones también incluyeron a la pandilla Barrio 18 -fracciones Sureños y Revolucionario- e indica que las pandillas "plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad".

Son 19 demandas que "se refieren a la vida (de los pandilleros) al interior de las cárceles y el resto son peticiones para mejorar la vida de los pandilleros en libertad y de sus familias", añade.

El año pasado, Bukele dijo que la investigación de El Faro era "falsa" y señaló que su Gobierno es criticado, incluso por entes internacionales, por las medidas implantadas en las cárceles, como la de sellar las celdas con placas metálicas para mantenerlos aislados tras una escalada de homicidios entre abril y mayo de 2020.

El Ejecutivo de Bukele implementa desde 2019 el Plan Control Territorial (PCT), al que le atribuye la caída de los asesinatos en los últimos años.

|| Con información de EFE y AFP ||

