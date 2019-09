Detienen fabricación de Ranitidina por sustancia cancerígena

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que se han encontrado niveles bajos de un químico que podría causar cáncer en la Ranitidina, usado para aliviar la acidez estomacal.

FDA is alerting the public that some ranitidine medicines, including some products commonly known as the brand-name drug Zantac, contain low levels of a probable human carcinogen. The FDA is currently evaluating whether there is risk to patients. https://t.co/feHOoyfm8C pic.twitter.com/ut5bFG9JeB — U.S. FDA (@US_FDA) September 13, 2019

El medicamento de marca Zantac o Ranitidina, contienen una impureza de nitrosamina llamada N-nitrosodimetilamina (NDMA) en niveles bajos, la cual se clasifica como un probable carcinógeno humano según los resultados de las pruebas de laboratorio.

El NDMA es un contaminante ambiental conocido y se encuentra en el agua y los alimentos, incluidas las carnes, los productos lácteos y las verduras.

La FDA está evaluando si los bajos niveles de NDMA en ranitidina representan un riesgo para los pacientes, ya que puede causar daños en grandes cantidades.

El laboratorio farmacéutico líder global Novartis anunció que detuvo la producción de todos los medicamentos que contienen Ranitidina, fabricada por Sandoz, la división de genéricos de Novartis, debido al descubrimiento de la FDA.

La FDA ha estado investigando NDMA y otras impurezas en la presión arterial y los medicamentos para el corazón conocidos como ARB desde el año pasado.

El fabricante de medicamentos Sanofi, que fabrica medicamentos de ranitidina vendidos bajo la marca Zantac, dijo en un comunicado que actualmente “no tiene planes de dejar de distribuir o fabricar Zantac u otros productos de ranitidina”.

La FDA en conjunto con la Agencia Europea de Medicamentos publicará una declaración cuando posean más información al respecto.