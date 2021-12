Rifa su camioneta para pagar tratamiento de cáncer y así lo sorprenden

Un señor oriundo de Huimanguillo, Tabasco, que padece cáncer, rifó una camioneta para poder juntar recursos y llevar su tratamiento contra la enfermedad, pero se llevó una gran sorpresa al entregar el premio.

Don Juan Manuel Videles Montero, se disponía a entregar la camioneta al ganador de la rifa, pero fue sorprendido cuando el joven Marco Polo Rodríguez Cárdenas, que era el nuevo propietario, optó por regresársela para que continúe con su tratamiento contra el cáncer, por lo que le regresó los papeles de la unidad.

➡️ Orgulloso de su abuelo, niño celebra su fiesta como todo un chofer de autobús

Ahora el joven de solo 16 años es un ‘héroe’ para la sociedad, y un claro ejemplo de ayuda al prójimo.

El Heraldo de Tabasco buscó a Marco y Don Juan, para conocerlos y platicar sobre esta noble acción.

El tratamiento es costoso

Don Juan Manuel Vidales Montero, quien se dedica a componer teléfonos celulares, compartió que la decisión determinante de rifar su camioneta para enfrentar los gastos enfrenta desde que fue diagnosticado con cáncer de estómago, hace seis meses.

➡️ Tiktoker de Chiapas cumple su sueño y conoce a Eugenio Derbez

“Le platico brevemente: cuando me diagnosticaron cáncer de estómago comencé a preocuparme. Entonces comencé a investigar mis tratamientos, y son demasiado caros; de ahí me comenzaron a hacer estudios y me desahuciaron. Sin embargo, mientras haya vida y esperanza, hay que luchar”.

Señaló que está siendo tratado en el Hospital Juan Graham, y que a pesar de que lo han atendido bien, siempre hay gastos que surgen, principalmente los del traslado del municipio de Huimanguillo a la capital tabasqueña.

“Estoy en un hospital de gobierno, en el Juan Graham; ahí me están dando la atención, y gracias a Dios me han tratado muy bien, los doctores se han portado muy bien, pero lo que sí es que, como todo, hay medicamentos que se ocupan, y siempre hay gastos de viaje, y yo estoy hasta Huimanguillo y gasto, y ahorita no estoy trabajando; son gastos muy pesados que se tienen que hacer a fuerza para poder salir adelante”.

➡️ [Video] Compran pantalla y su traslado los hace virales

Dijo que la camioneta era muy importante para él, debido a que fue un proyecto emprendido por su cuenta, ya que la fue armando poco a poco a su gusto; sin embargo, al estar ante una situación delicada, decidió que sería entonces una oportunidad de ayuda para solventar sus gastos.

“La rifa empezó con la idea de que yo tenía la camioneta, la fui armando, componiendo para mí porque me gusta arreglarla. Pero pasó esto, y le dije a mis hijos que vendería la camioneta; pero mi hija y mi hermana me dijeron que mejor la rifara, para que se le sacara lo más que se pudiera, y entonces ellos armaron la página y comenzaron a armar la rifa”.

Reconoció que a pesar de que no se lograron vender todos los boletos, cada aportación fue importante para él, ya que con ello, conforme iba recibiendo, iba cubriendo necesidades que surgían a raíz de su enfermedad. Se dijo muy agradecido y bendecido por las muestras de cariño que le han dado, ya que algunos no compraban boleto, pero sí le daban donaciones, mismas que para él son “bendiciones del cielo”.

“Todos me ayudaron, muchos donaron, aunque no compraron los boletos, pero me donaron; tuve muchas bendiciones, no vendí todos los boletos pero me siento muy satisfecho, muy a gusto porque desde un principio que la empecé a rifar; tiene aproximadamente tres meses que comenzó la rifa, y me comenzó a servir para mis gastos, así que fue una gran bendición, y la sorpresa de Navidad: ¡que se la va sacando mi amigo Marco Polo!”, dijo muy emocionado don Juan.

Yo le entregué la camioneta, sin saber la sorpresa que me tenían, de que me la regresaron

Confesó que a pesar de que la campaña de difusión para la rifa, fue entre sus conocidos y principalmente a través de las redes sociales, le daba mucha pena salir en las publicaciones; sin embargo, decidió cambiar su perspectiva al respecto, lo cual resultó como algo muy favorable para él.

“Al principio yo le decía a mis hijos que a mi me daba pena salir en Facebook, y en los videos, pero igual lo pensé como dice usted, si Dios me da la sanación, voy a ser testimonio para que muchos se enteren de que sí se puede, tengo mucha fe y mucho positivismo”.

Sus ganas de vencer esta enfermedad, lo han motivado para ser un testimonio de lucha, y espera llegar a ser un ejemplo de fortaleza para las personas que están pasando alguna adversidad en estos momentos.

➡️ Video de TikTok salvó la vida de una joven secuestrada

“Yo soy una persona muy alegre y contento, y así he sobrepasado mi enfermedad, actualmente ya tengo una operación, ya me quitaron una parte de mi estómago, y ahorita sigo mi tratamiento, las quimios y posteriormente para hacerme otra operación, así que la lucha sigue y estoy muy positivo y muy confiando en Dios, y en mis amigos que me van a seguir echando la mano”.

Expresó que el regalo de Navidad que él recibió en manos de Marco, es un claro ejemplo de bondad y de ayuda incondicional.

“Y yo agradezco a ustedes también que tomen atención a este detalle, para que muchos enfermos así como yo logren expresarse, abrir su corazón, para que vean que si pones un granito de arena, ayudas a alguien incondicionalmente, mira qué prueba tan grande de recibir yo esa camioneta de regalo, fue algo maravilloso”.

Con la voz quebrada por el sentimiento, Don Juan reconoció que el noble acto de Marco lo derribó por completo, y que era algo que no se esperaba.

“Sentí algo muy padre, me derroté, sentí mucho llanto pero no de tristeza, sino de alegría de ver que tengo amistades, cómo hay gente buena que son grandes y enormes y eso cuenta mucho. La manera en que me derroto yo al ver su cara de sinceridad y de alegría, que tenía al darme los papeles otra vez de la camioneta, y decirme que me la estaba regalando, es algo maravilloso, porque es un joven de 16 años, y tener ese corazón tan grande suena muy bien de su parte”.

➡️ Perritos rescatados del Metro serán ayudantes de los Reyes Magos; ¡mándales tu carta!

A su lado se encontraba Marco, quien con su acto, hizo volver a tener fe en la humanidad, y en la ayuda desinteresada.

"Sentí una gran felicidad de regresarle esa camioneta"

Marco es amigo del hijo de Don Juan, por lo que ya tenían una estrecha amistad de varios años, y también colaboró en la campaña de difusión de la rifa para ayudar al padre de su amigo.

Detalló que él junto a su familia compraron alrededor de 15 boletos para contribuir a la causa de don Juan, y que fueron muchas las personas que se sumaron a los esfuerzos emprendidos para la causa.

➡️ Curanderos de la CDMX; así es como trabajan con métodos ancestrales

Admitió que la decisión de devolverle su camioneta, en caso de ganársela, era algo que ya tenía acordado con su padre, quien lo acompañó durante la entrega del premio.

Ya era algo que había platicado con mi papá, que en el caso de que Dios quisiera que nos la ganamos, se la devolveríamos para ayudar a Don Manuel

Dijo que estaba consciente de lo que esa camioneta importaba para don Manuel, y que reconocía el sacrificio que estaba haciendo para seguir luchando por su vida, por lo que haberle devuelto algo importante para él en estos tiempos difíciles, fue una gran satisfacción para su familia.

“Sentí una gran felicidad de regresarle esa camioneta que tiene un gran valor sentimental para don Manuel, apoyando para que siga positivo en esta lucha”.

Virales Youtuber presume escalar antena de la Torre Latino y ahora es buscado en CDMX

Ante el impacto que ha tenido en la sociedad, envió un mensaje a las personas para que este caso sea tomado como un ejemplo de generosidad y de ayuda al prójimo en los momentos difíciles.

“En estos casos, lo que da la felicidad no es lo material, sino ayudar a la gente que lo necesita. Es importante que la gente cuando pueda ayudar, ayude a don Manuel y a todas las personas que están librando una lucha contra alguna enfermedad”, concluyó.