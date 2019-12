Se reunirá familia de acusados con LeBarón

“Las autoridades nos han cerrado las puertas, pero la familia seguirá pidiendo por Manuel y Mario, sabemos que son inocentes y que fue una jugada para presentar resultados por una lamentable tragedia”, comentó Estefanía, hija de Luis Manuel, uno de los dos detenidos por elementos de la Seido en el municipio de Janos.

A pesar de haberse reunido con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, no se ha logrado avanzar nada en la detención de los hermanos, el viernes por la tarde buscaron al gobernador Javier Corral Jurado, en Puerto Palomas y obtuvieron respuestas evasivas; sólo les dijo que todo estaría bien, sin asegurar nada.

Lo único que aseguró, fue que si seguimos con los bloqueos en las carreteras, nos van a detener, fue la frase en la que hizo énfasis el gobernador Javier Corral, a familiares que tuvieron la oportunidad de conversar por más de cinco minutos al culminar un evento en esta comunidad.

Ahora su única esperanza, explica, es el activista Julián LeBarón, quien en próximos días sostendrá un encuentro con los familiares para detallar si Manuel y Mario, son verdaderamente los responsables o son “chivos expiatorios” que aseguraron para presentar resultados en esta masacre en La Mora.

“Hemos hablado con Julián LeBarón, nos ha tratado bien y nos ha asegurado que si nosotros le presentamos evidencia de que ellos no fueron los responsables, se uniría a nuestras peticiones, porque no quiere que el caso lleve a más gente inocente, por lo que estamos en pláticas para poder presentarle las evidencias necesarias de que ese día estuvieron aquí en Janos”, refirió.

Insiste que todos los integrantes de la familia, amigos y vecinos de Janos, están dispuestos a declarar sobre la identidad, trabajo y trayectoria de los dos detenidos, y que de estar involucrados en cuestiones del crimen organizado, todos tuvieran conocimiento de ello y no pedirían por su libertad como lo han buscado durante el transcurso de los días.

Ahora Manuel y Mario, este último apodado como “El Mayo”, quien para el Gobierno de la República es el líder de La Línea en Janos, se encuentran en la Ciudad de México, están bajo arraigo por parte de los elementos federales y no han tenido contacto con ningún familiar desde hace siete días.

Estefanía, dijo que deben permanecer 40 días como mínimo detenidos en la Ciudad de México, donde serán cuestionados por elementos federales, pero se podría extender hasta 80 días, según les han informado el abogado defensor que atrajo el caso de estas dos personas originarias de Chihuahua.

Tanto para su hija, los familiares y el pueblo en general, los dos hermanos son inocentes a las acusaciones que les ha fincado los elementos federales, quienes los detuvo el pasado 1 de diciembre, toda vez que aseguran que estuvieron cuidando a Jesús Pilar, quien es padre de los ahora presuntos delincuentes.

Verónica Jiménez Nájera, es la defensora pública que se le asignó al caso de los hermanos, quien ha tenido comunicación con los familiares y les explica qué ha ocurrido con los mismos y qué es lo que procede en el caso, pero no se adelanta que los mismos puedan quedar en libertad.

El papá de los detenidos, Jesús Pilar, es un adulto mayor y luego de haber sufrido un infarto, quedó con una serie de secuelas en el cuerpo, por lo cual resultó con una parálisis que le impide ser independiente, por lo que hace más de dos años, Manuel y Mario se han hecho cargo de su padre y sus cuidados en el día a día.

“Ese día los dos estaban en casa de mi abuelo Pilar, era muy temprano, creo que estaban almorzando cuando de pronto llegaron los policías, todos llegaron quebrando cosas y se los llevaron aun con su ropa de dormir, ahí abandonaron a mi abuelo, quien no se podía mover y dejaron abierta la casa”, recuerda la joven Estefanía.

Los familiares dicen tener evidencias necesarias para explicar dónde y qué hacían los ahora detenidos el pasado 4 de noviembre, cuando la masacre en La Mora, donde perdieron la vida 9 personas, quienes se trasladaban en tres camionetas las cuales se dirigían a la comunidad de Galeana en Chihuahua.

Además de la evidencia, dicen que tanto Mario como Manuel, cuentan con sobrepeso, lo que les imposibilita estar corriendo por los cerros de manera constante, no tienen los suficientes recursos económicos como para ser algún miembro o líder de alguna estructura criminal y existe confusión entre autoridades por el delito por el cual fueron detenidos.

“Le preguntas a unos y te dicen que quedaron detenidos por narcomenudeo, unos dicen que cocaína, otros marihuana, cristal y metanfetamina, todos tienen su versión pero nadie sabe, el propio gobernador aseguraba que cuatro personas habían sido detenidas, cuando en realidad fueron dos, son muchas contradicciones” comentó.

Reiteró que las movilizaciones en el municipio continuarán por parte de los vecinos, ya que no son los familiares quienes los están organizando, porque todos se encuentran inconformes e impotentes por la detención de estas dos personas, porque saben que son personas inocentes y que se los llevaron para “presentar resultados”.

Nada, no han resuelto, están arraigados, se tiene una defensora pública federal, desde el 3 día de que se los llevaron a México, es la que está en contacto con ella, no es mucha la respuesta, le mando mensajes a partir de que iban a quedar arraigados, qué procede, y me dice que arraigo 40 días mínimo, se puede alargar a 80".

No creo que sea una confusión, los estaban presionando para dar resultado y se dio, no de la manera que debió haber sido, ellos entregaron trabajo y ahí están las personas inocentes, probablemente salgan, esperamos de todo corazón.