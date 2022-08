A la orden, para lo que tenga que aclarar de mi administración: Silvano Aureoles

El exmandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, dijo estar a la orden para rendir cuentas sobre su administración ante una supuesta serie de denuncias que ha presentado el gobierno de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla.

En este sentido, aseguró desconocer las denuncias en su contra ya que no ha sido notificado, además de que no se le ha realizado ninguna petición de comparecencia, toda vez que reiteró, aclarará lo que se le solicite.

Además, refirió que no tiene alguna cuestión pendiente o en contra del gobernador actual, y señaló que acude a donde le realicen la invitación, tal y como sucedió en el primer informe de gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

"Creo en la inclusión, pluralidad y diálogo. Me he encontrado con los funcionarios que están en representación del gobierno del estado y los saludo con atención y respeto, no veo razón para que ande alterando la agenda del ejecutivo”, afirmó.

Aureoles Conejo también refirió que continuará en su cruzada nacional para recorrer el país y construir una propuesta rumbo al 2024, ya que buscará encabezar el proyecto opositor a la presidencia de la República Mexicana.

Pidió además no repetir los errores de las elecciones del año 2018, donde gran porcentaje de las candidaturas fueron “secuestradas” por las cúpulas de los partidos de la alianza, ya que los próximos comicios electorales tienen que ir más allá de la fronteras de los partidos políticos.

