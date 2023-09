Suspende ISSSTE cirugías por falta de luz en Aguascalientes

Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Aguascalientes se enfrentan a un nuevo problema, ya que la semana pasada el hospital registró un problema eléctrico y se reprogramaron todas las cirugías sin darles certeza de cuándo se reanudará el servicio.

Ante ello, el secretario general de la Sección VII del sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, César Jiménez Ronquillo, sostuvo que, “todos se echan la bolita, ya que unos dicen que es cuestión del hospital, otros que es un problema de la CFE y que son ellos quienes no les resuelven, el caso es que se lleva más de una semana sin cirugías y a estas alturas, la gente ya está desesperada”, dijo.

El líder sindical explicó que si bien los quirófanos cuentan con up racks, que son los que regulan la energía cuando se está llevando a cabo una operación para que no se dañen los equipos médicos cuando hay una falla, “todos están en malas condiciones porque no les han dado mantenimiento en los últimos cinco años, entonces, no hay manera de que se dé certeza en las operaciones, se corre el riesgo de que si se va la luz en medio de una cirugía no habría protección para los equipos y el problema es que la luz no está siendo regulada y de repente no hay”, señaló.

En ese sentido, comentó que son cinco quirófanos los que están parados y diariamente se llevan a cabo de cinco a siete cirugías dependiendo de la complejidad, “entonces, son de 25 a 35 –cirugías– diarias que se han dejado de realizar por más de una semana, el problema no es menor, se está afectando a muchas personas, la austeridad está saliendo más cara, ya que no quieren dar mantenimiento ni comprar nada”, apuntó.

Jiménez Ronquillo añadió que “la situación es complicada, lamentablemente se están manejando varias versiones, lo que necesitamos es que se solucione el problema, ahora bien, nos comentan que son unas pilas las que se necesitan y que cada una cuesta 100 mil pesos, se supone que quieren guardar austeridad, y no nos explicamos el costo de estas pilas, pero lo peor es que no se asegura que vayan a funcionar, es decir, que pude ser que haya luz o no”.





