Aprende a “leer” la ropa y descubre lo que dicen las etiquetas

Una de las tareas que puede parecer no tan compleja es la de lavar la ropa, pues desde un principio tienes que aprender que no debes mezclar ropa de color con blanca para evitar que esta última se manche; pero a más de uno nos ha paso que arruinamos prenda favorita por no lavarla correctamente, ya que la mayor parte del tiempo no leemos la etiqueta o no sabemos que quiere decirnos.

Para evitar que esto te suceda de nuevo, te brindamos unos tips para que te conviertas en todo un experto del lavado y aprendas a leer las especificaciones de tu lavadora y tu ropa.

En el caso de símbolos para la lavadora, encontraremos dentro, una cubeta que simboliza algunas variaciones como:

Una mano, significa lavado a mano

Un número, que indica la temperatura máxima a la que se puede lavar

Una línea o dos por debajo de la cubeta indica que el lavado ha de utilizar un programa delicado o muy delicado, respectivamente

El símbolo tachado siempre significa que no debe aplicarse este proceso, es decir no se debe lavar en máquina.

Por otro lado, en el apartado de símbolos de secadora podemos encontrar los siguientes:

Lo más habitual es el símbolo que indica la secadora, un círculo dentro del cuadrado. Si el símbolo está tachado o no, indica si puede o no utilizarse la secadora

Los diferentes puntos indican a qué temperatura se puede utilizar, cuantos más puntos, más temperatura.

Si existiera alguna línea subrayando el símbolo significa que debe utilizarse un programa delicado de la secadora. En todos los símbolos una línea que subraya indica restricciones o que debe usar el electrodoméstico en programas “suaves”.

Por último, no le tengas miedo a los blanqueadores. Estos se pueden utilizar en los siguientes escenarios:

Siempre que el símbolo del triángulo no está tachado

En dos variantes básicas, como blanqueadores basados en el oxígeno, si está rayado o basados en Cloro, si contiene las letras CL.

Símbolos del planchado

En la mayoría de las etiquetas también encontraremos pictogramas que indican si una prenda se puede o no planchar; además, la temperatura adecuada a la que debe hacerse.

Símbolo de una plancha: Señala que sí se puede planchar.

Una plancha con un punto: Indica a baja temperatura (máximo 110°C). A medida que aumenta un punto se aumenta 50°C.

Plancha con una X indica que esa prenda no se puede planchar.

Una plancha con una X debajo indica que no se debe usar vapor

