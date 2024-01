Cinco discos de jazz para principiantes

La La Land (2016), la aclamada película dirigida por Damien Chazelle, no solo es una obra de amor romántico a través de las luces brillantes de Los Ángeles, sino que también describe el apasionante mundo del jazz. En particular, el personaje de Sebastian, interpretado por Ryan Gosling, despliega su amor por este género musical, de manera encantadora, e introduce a Mia, interpretada por Emma Stone, a la rica y variada esfera de ese mundo musical.

Sebastian, un apasionado pianista de jazz con un profundo compromiso con la preservación de este género, encuentra a Mia, una aspirante a actriz, en el camino de su misión de salvar el jazz. Ella es inicialmente escéptica y desinteresada por la sonoridad, llega a decir que lo odia y lo compara con música de elevador; pero se ve envuelta en un mundo de notas y ritmos gracias a la dedicación de él. Comprende su amor por la música.

En una serie de escenas memorables, Sebastian se convierte en el guía musical de Mia, ayudándola a comprender y apreciar la complejidad y belleza del jazz. A continuación, presentamos cinco álbumes que le podría haber recomendado a una principiante en el género.

Miles Davis - Kind of Blue (1959) : Un punto de entrada perfecto para los recién llegados al jazz. La sutileza de las composiciones de Davis y la atmósfera inmersiva de este álbum lo convierten en una experiencia auditiva accesible y cautivadora.

John Coltrane - A Love Supreme (1965): Un viaje más profundo en el mundo del jazz en su punto más introspectivo. Coltrane despliega su maestría en este álbum, que podría abrir los oídos de Mia a nuevas formas de expresión musical.

Dave Brubeck - Time Out (1959): Con su experimentación con tiempos inusuales, este álbum de Brubeck ofrece una perspectiva única sobre el jazz. La icónica Take Five es una pieza que seguramente resonará con Mia.

Ella Fitzgerald y Louis Armstrong - Ella and Louis (1956): Un encuentro encantador entre dos leyendas del jazz vocal. Las dulces melodías y la química entre Fitzgerald y Armstrong hacen que este álbum sea atractivo para los recién llegados.

Thelonious Monk - Brilliant Corners (1957): Este álbum es considerado una obra maestra y presenta la inventiva genial de Monk. La pista principal, Brilliant Corners, es especialmente conocida por su complejidad y originalidad.

A través de la música, Sebastian y Mia comparten momentos íntimos que van más allá de las palabras. La La Land no solo ilustra la belleza del jazz, sino que también resalta cómo la pasión puede ser contagiosa y transformadora. En última instancia, la relación entre ambos personajes nos recuerda que el amor por la música puede ser un lazo poderoso que une a las personas, incluso cuando los gustos musicales difieren al principio.

